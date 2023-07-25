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Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
05:38 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/gruziya-1886038951.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии - РИА Новости, 25.07.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии
Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:38
2023-07-25T05:38
туризм
новости - туризм
грузия
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают, что путешествие в Грузию – удовольствие недешевое, и наибольший интерес сейчас вызывают экскурсионные программы и сити-туры. Так, из РФ в Грузию выполняется около 30 рейсов в неделю. "Азимут" летает между двух столиц. Из Сочи в Тбилиси дважды в неделю перевозит пассажиров Red Wings. Кроме того, этот перевозчик запустил и перелеты из Москвы в Кутаиси. Стоимость билетов – от 59 тысяч рублей, что дорого.Интерес к пляжному отдыху туроператоры оценивают сдержанно. Купальный сезон длится с конца мая по середину октября. Лучший прибрежный курорт – Батуми. На курорте есть пятизвездочные отели, но больше всего "трешек". Также пользуется спросом отдых в курортных поселках – Квариати, Кобулети, Уреки.Недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды можно найти за 30 тысяч рублей. "Трешки" и "четверки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятерка" дороже, от 133 тысяч рублей.
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новости - туризм, грузия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии

АТОР: стоимость недельного пляжного отдыха в Грузии начинается от 30 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря под Батуми
Побережье Черного моря под Батуми - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают, что путешествие в Грузию – удовольствие недешевое, и наибольший интерес сейчас вызывают экскурсионные программы и сити-туры. Так, из РФ в Грузию выполняется около 30 рейсов в неделю. "Азимут" летает между двух столиц. Из Сочи в Тбилиси дважды в неделю перевозит пассажиров Red Wings. Кроме того, этот перевозчик запустил и перелеты из Москвы в Кутаиси. Стоимость билетов – от 59 тысяч рублей, что дорого.
Интерес к пляжному отдыху туроператоры оценивают сдержанно. Купальный сезон длится с конца мая по середину октября. Лучший прибрежный курорт – Батуми. На курорте есть пятизвездочные отели, но больше всего "трешек". Также пользуется спросом отдых в курортных поселках – Квариати, Кобулети, Уреки.
Недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды можно найти за 30 тысяч рублей. "Трешки" и "четверки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятерка" дороже, от 133 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмГрузияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьТуризм
 
 
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