https://ria.ru/20230725/gruziya-1886038951.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии - РИА Новости, 25.07.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии
Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:38
2023-07-25T05:38
2023-07-25T05:38
туризм
новости - туризм
грузия
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101969/20/1019692094_0:938:2000:2063_1920x0_80_0_0_3245fc56cd27b34ae658522d58be530d.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают, что путешествие в Грузию – удовольствие недешевое, и наибольший интерес сейчас вызывают экскурсионные программы и сити-туры. Так, из РФ в Грузию выполняется около 30 рейсов в неделю. "Азимут" летает между двух столиц. Из Сочи в Тбилиси дважды в неделю перевозит пассажиров Red Wings. Кроме того, этот перевозчик запустил и перелеты из Москвы в Кутаиси. Стоимость билетов – от 59 тысяч рублей, что дорого.Интерес к пляжному отдыху туроператоры оценивают сдержанно. Купальный сезон длится с конца мая по середину октября. Лучший прибрежный курорт – Батуми. На курорте есть пятизвездочные отели, но больше всего "трешек". Также пользуется спросом отдых в курортных поселках – Квариати, Кобулети, Уреки.Недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды можно найти за 30 тысяч рублей. "Трешки" и "четверки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятерка" дороже, от 133 тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20230724/koster-1885989474.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101969/20/1019692094_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_025e4185b1e409a29f36fa0838c9b610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, грузия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Туризм
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии
АТОР: стоимость недельного пляжного отдыха в Грузии начинается от 30 тысяч рублей на двоих