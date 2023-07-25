https://ria.ru/20230725/gruziya-1886038951.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии

Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии - РИА Новости, 25.07.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Грузии

Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:38

2023-07-25T05:38

2023-07-25T05:38

туризм

новости - туризм

грузия

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие туры в Грузию пользуются наибольшим спросом и сколько стоит пляжный отдых в этой стране, сообщает АТОР. Участники рынка отмечают, что путешествие в Грузию – удовольствие недешевое, и наибольший интерес сейчас вызывают экскурсионные программы и сити-туры. Так, из РФ в Грузию выполняется около 30 рейсов в неделю. "Азимут" летает между двух столиц. Из Сочи в Тбилиси дважды в неделю перевозит пассажиров Red Wings. Кроме того, этот перевозчик запустил и перелеты из Москвы в Кутаиси. Стоимость билетов – от 59 тысяч рублей, что дорого.Интерес к пляжному отдыху туроператоры оценивают сдержанно. Купальный сезон длится с конца мая по середину октября. Лучший прибрежный курорт – Батуми. На курорте есть пятизвездочные отели, но больше всего "трешек". Также пользуется спросом отдых в курортных поселках – Квариати, Кобулети, Уреки.Недельный тур на двоих без авиабилетов с проживанием в гостинице категории две звезды можно найти за 30 тысяч рублей. "Трешки" и "четверки" стоят от 41 и 51 тысячи рублей. "Пятерка" дороже, от 133 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230724/koster-1885989474.html

грузия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, грузия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, туризм