https://ria.ru/20230814/vystavka-1890068560.html

Панков открыл на форуме "Армия-2023" выставку, посвященную образованию

Панков открыл на форуме "Армия-2023" выставку, посвященную образованию - РИА Новости, 14.08.2023

Панков открыл на форуме "Армия-2023" выставку, посвященную образованию

Статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков открыл выставку "Военное образование – на службе Отечеству", которая проходит в рамках форума РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T21:10

2023-08-14T21:10

2023-08-14T21:10

безопасность

россия

николай панков

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков открыл выставку "Военное образование – на службе Отечеству", которая проходит в рамках форума "Армия-2023", передаёт корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, тематическую выставку "Военное образование – на службе Отечеству" разрешите считать открытой", - сказал Панков на открытии выставки.Как рассказали в Минобороны РФ, экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции, здесь представлены 84 экспоната, стенда, тренажера и электронных образовательных ресурса, которые представляют более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей из 41 учебного заведения Минобороны, а также представители семи предприятий промышленности. На площадке представлены интеллектуальная система подготовки специалистов разведывательно-ударных действий, интерактивный тактический полигон, тренажёр по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, на выставке присутствуют кластер беспилотных летательных аппаратов, авиационный и военно-морской кластеры, киберполигон для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также тренажёр подготовки экипажа специальной машины химической разведки "Т-РХМ-8". Также посетители выставки могут ознакомиться с интеллектуально-информационной средой военного образования и отдельной экспозицией, посвящённой инновационным научно-техническим разработкам воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России – победителям международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку". "Также воспитанники Тверского СВУ представляют "Суворовскую лабораторию искусственного интеллекта", а Московского СВУ – "Суворовскую интеллектуальную обучающую среду", - добавили в Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, россия, николай панков, форум "армия — 2023"