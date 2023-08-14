Панков открыл на форуме "Армия-2023" выставку, посвященную образованию

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков открыл выставку "Военное образование – на службе Отечеству", которая проходит в рамках форума "Армия-2023", передаёт корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, тематическую выставку "Военное образование – на службе Отечеству" разрешите считать открытой", - сказал Панков на открытии выставки.Как рассказали в Минобороны РФ, экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции, здесь представлены 84 экспоната, стенда, тренажера и электронных образовательных ресурса, которые представляют более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей из 41 учебного заведения Минобороны, а также представители семи предприятий промышленности. На площадке представлены интеллектуальная система подготовки специалистов разведывательно-ударных действий, интерактивный тактический полигон, тренажёр по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, на выставке присутствуют кластер беспилотных летательных аппаратов, авиационный и военно-морской кластеры, киберполигон для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также тренажёр подготовки экипажа специальной машины химической разведки "Т-РХМ-8". Также посетители выставки могут ознакомиться с интеллектуально-информационной средой военного образования и отдельной экспозицией, посвящённой инновационным научно-техническим разработкам воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России – победителям международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку". "Также воспитанники Тверского СВУ представляют "Суворовскую лабораторию искусственного интеллекта", а Московского СВУ – "Суворовскую интеллектуальную обучающую среду", - добавили в Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Статс-секретарь заместитель министра обороны России Николай Панков открыл выставку "Военное образование – на службе Отечеству", которая проходит в рамках форума "Армия-2023", передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Дорогие друзья, тематическую выставку "Военное образование – на службе Отечеству" разрешите считать открытой", - сказал Панков на открытии выставки.
Как рассказали в Минобороны РФ, экспозиция посвящена подготовке военных кадров с учетом опыта специальной военной операции, здесь представлены 84 экспоната, стенда, тренажера и электронных образовательных ресурса, которые представляют более 500 воспитанников, курсантов и преподавателей из 41 учебного заведения Минобороны, а также представители семи предприятий промышленности.
На площадке представлены интеллектуальная система подготовки специалистов разведывательно-ударных действий, интерактивный тактический полигон, тренажёр по подготовке расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", интерактивная система подготовки специалистов по эксплуатации и ремонту ракетно-артиллерийского вооружения.
На форуме "Армия-2023" рассказали о самой востребованной технике в войсках
Вчера, 19:46
Кроме того, на выставке присутствуют кластер беспилотных летательных аппаратов, авиационный и военно-морской кластеры, киберполигон для подготовки специалистов в области информационной безопасности, а также тренажёр подготовки экипажа специальной машины химической разведки "Т-РХМ-8".
Также посетители выставки могут ознакомиться с интеллектуально-информационной средой военного образования и отдельной экспозицией, посвящённой инновационным научно-техническим разработкам воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны России – победителям международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку".
«
"Также воспитанники Тверского СВУ представляют "Суворовскую лабораторию искусственного интеллекта", а Московского СВУ – "Суворовскую интеллектуальную обучающую среду", - добавили в Минобороны РФ.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.
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