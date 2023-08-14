https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу - РИА Новости, 14.08.2023
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
Иностранная военная техника на деле оказалась далеко не безупречной, в чем можно убедиться на экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023", сообщил министр РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:17
2023-08-14T13:17
2023-08-14T14:19
безопасность
сергей шойгу
форум "армия — 2023"
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг — РИА Новости. Иностранная военная техника на деле оказалась далеко не безупречной, в чем можно убедиться на экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023", сообщил министр обороны Сергей Шойгу на церемонии открытия форума."В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. <...> При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия", — сказал министр.Он подчеркнул, что российские предприятия и научно-исследовательские организации в рамках "Армии-2023" наряду с разработками в рамках гособоронзаказа познакомят и с проектами, выполненными по собственной инициативе. О том, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" продемонстрируют западную технику, захваченную в ходе спецоперации, сообщал информированный источник РИА Новости. В экспозиции будут представлены несколько образцов бронетехники, в том числе боевые машины пехоты. Известно, что российские военные захватили в зоне спецоперации среди прочего танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.РИА Новости — официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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Шойгу: "Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной"
Шойгу: "Западная техника на деле оказалась далеко не безупречной"
2023-08-14T13:17
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сергей шойгу, форум "армия — 2023", россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Форум "Армия — 2023", Россия
Западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, заявил Шойгу
Шойгу назвал не безупречной в бою разрекламированную технику Запада