Рейтинг@Mail.ru
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 14.08.2023 (обновлено: 10:14 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/nato-1889868082.html
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО - РИА Новости, 14.08.2023
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:39
2023-08-14T10:14
форум "армия — 2023"
безопасность
кубинка
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888105571_0:0:1858:1045_1920x0_80_0_0_0985aa40ef1eb20799433f41198cdcf6.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник."В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html
https://ria.ru/20230814/svo-1889860094.html
кубинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888105571_233:0:1626:1045_1920x0_80_0_0_87665551e6c0e1feeb8f04bfa7cf42f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "армия — 2023", безопасность, кубинка, нато, россия
Форум "Армия — 2023", Безопасность, Кубинка, НАТО, Россия
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО

Трофейную технику НАТО планируют показать на "Армии-2023" 14-20 августа

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкШведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Шведская БМП CV-90, которая была брошена отступающими украинскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал собеседник агентства.
Морской дрон Аргус
На "Армии-2023" впервые покажут дрон "Аргус" для охраны трубопроводов
02:03
Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.
Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.
В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе Куб на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Зарекомендовавшую себя на СВО технику покажут на "Армии-2023"
00:15
 
Форум "Армия — 2023"БезопасностьКубинкаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала