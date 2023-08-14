https://ria.ru/20230814/nato-1889868082.html
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО - РИА Новости, 14.08.2023
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T03:39
2023-08-14T03:39
2023-08-14T10:14
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безопасность
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник."В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
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форум "армия — 2023", безопасность, кубинка, нато, россия
Форум "Армия — 2023", Безопасность, Кубинка, НАТО, Россия
Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО
Трофейную технику НАТО планируют показать на "Армии-2023" 14-20 августа
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал собеседник агентства.
На "Армии-2023" впервые покажут дрон "Аргус" для охраны трубопроводов
Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.
Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.
В холдинге "Высокоточные комплексы
" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
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