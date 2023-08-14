https://ria.ru/20230814/nato-1889868082.html

Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО

Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО - РИА Новости, 14.08.2023

Источник: на "Армии-2023" планируют показать трофейную технику НАТО

Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T03:39

2023-08-14T03:39

2023-08-14T10:14

форум "армия — 2023"

безопасность

кубинка

нато

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Организаторы продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" трофейную западную технику, сообщил РИА Новости информированный источник."В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в экспозиции можно будет увидеть несколько образцов западной бронетехники, в том числе боевые машины пехоты.Российские военные в зоне спецоперации захватили в том числе танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.В холдинге "Высокоточные комплексы" отмечали, что специалисты успели ознакомиться с шестью типами иностранной трофейной техники. По словам источника РИА Новости, специалисты российской оборонки отметили неплохую бронезащиту натовской техники, однако обратили внимание на ее слабую подвижность и ремонтопригодность, а также излишнюю сложность конструкции и трудоемкое техобслуживание.Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.

https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html

https://ria.ru/20230814/svo-1889860094.html

кубинка

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форум "армия — 2023", безопасность, кубинка, нато, россия