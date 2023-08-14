https://ria.ru/20230814/postradavshie-1890082149.html

Пострадавших при ЧП в Югре доставят в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха

Пострадавших при ЧП в Югре доставят в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха - РИА Новости, 14.08.2023

Пострадавших при ЧП в Югре доставят в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха

Пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе доставят в ожоговые центры Пыть-Яха и Сургута, сообщил... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T23:05

2023-08-14T23:05

2023-08-14T23:05

происшествия

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе доставят в ожоговые центры Пыть-Яха и Сургута, сообщил департамент здравоохранения региона. По информации пресс-службы югорского правительства, в понедельник при хлопке с последующим возгоранием на 95 кусте Талинского участка два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как уточняли РИА Новости в окружном департаменте здравоохранения, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они госпитализированы в Няганскую окружную больницу. "К приему пострадавших подготовлены окружные ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. На место ЧС выехали шесть машин Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи", – говорится в релизе. Как отметили в региональном главке МЧС, на месте ЧП происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники, открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом, добавляли также в правительстве. Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре на данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания, на месте происшествия работают следователи СК, проводится проверка.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890081638.html

https://ria.ru/20230814/avtozapravka-1890081541.html

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

сургут

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происшествия, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, пыть-ях, сургут, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)