https://ria.ru/20230814/polsha-1889819356.html

У Польши появился новый старый враг — Германия

У Польши появился новый старый враг — Германия - РИА Новости, 14.08.2023

У Польши появился новый старый враг — Германия

По мере приближения парламентских выборов, намеченных на середину осени, Польша стремительно превращается в осажденную крепость. Если сейчас почитать... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:03

аналитика

польша

германия

манфред вебер

дональд туск

матеуш моравецкий

евросоюз

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По мере приближения парламентских выборов, намеченных на середину осени, Польша стремительно превращается в осажденную крепость. Если сейчас почитать проправительственную польскую прессу, сложится устойчивое впечатление, что эту страну окружили заклятые враги. Антироссийской истерией там давно никого не удивишь, сейчас она троекратно усилена постоянными сообщениями о неких "провокациях" на белорусской границе и переброске польских войск на восток. С недавних пор экономическая война между Киевом и Варшавой переросла в войну дипломатическую. Но в последние несколько дней, судя по гневным комментариям тамошних политиков, у Польши внезапно появился "новый старый враг" — Германия!Началось все с интервью довольно влиятельного немецкого политика Манфреда Вебера, с прошлого года являющегося президентом Европейской народной партии (основной политической силы ЕС), государственному германскому телеканалу ZDF. Речь в нем шла не о Польше, а о Германии. Немецкий истеблишмент потрясен новостями о резком росте рейтингов партии "Альтернатива для Германии" (согласно некоторым из опросов, она уже даже вышла на первое место, деля его с Христианско-демократическим союзом. Вот мейнстрим в лице Вебера и истерит.Но глава ЕНП походя в своем интервью отнес к главным противникам Европы (польские СМИ дружно перевели слово "Gegner", имеющее широкие трактовки, как "враг") немецкую "Альтернативу", французское "Национальное объединение" и правящую партию Польши "Право и справедливость". Вот тут-то все и началось! Сказать, что в Варшаве царит истерика по поводу этого интервью, — это ничего не сказать. Приведем только несколько из самых ярких высказываний польских политиков."Маски сброшены: немцы официально хотят вмешаться в демократический процесс в Польше, поддерживая Туска и "Гражданскую платформу", хотят подорвать свободный выбор поляков! Защитим Польшу!" Это написал депутат сейма и один из официальных спикеров ПиС Рафал Бохенек, снабдив все это хештегом "Туск — помощник Вебера"."Гражданская платформа" получает инструкции из Берлина, что наглядно доказал нам Манфред Вебер". А это уже слова действующего министра окружающей среды Польши Анны Москвы."Отвратительные слова отвратительного шваба. Рыжий, скажешь что-нибудь?" — обращается к лидеру оппозиции Дональду Туску еще один депутат сейма от ПиС Петр Калета. Согласитесь, своеобразные у польских политиков представления о политкорректном общении с оппонентами.Боевую атмосферу наглядно отразил Шимон Стаховяк, шеф кабинета министра спорта, переделав популярную боевую песенку периода советско-польской войны столетней давности: "Копья к бою, сабли в ладонь, Вебера гони, гони, гони". В оригинале вместо Вебера значилось слово "большевики". Так что они там всерьез готовятся к очередному "Чуду на Висле", только теперь противник наступает с Запада.А апофеоз наступил, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично вызвал Вебера на политические дебаты, даже назначив дату этой своеобразной дуэли на 2 октября. В своем видеообращении к нации, составленном в духе сообщения об объявлении войны, премьер пожаловался на лидера ЕНП: "Он назвал нас своими врагами". И пойди пойми, кто имеется в виду — партия ПиС или поляки вообще. Причем Моравецкий подчеркнул, что речь идет не просто о Вебере, а о "намерении немцев напрямую вмешаться в польские выборы".В общем, премьер Польши повел себя как заведующая культотделом Калабуховского дома Вяземская в "Собачьем сердце": "Если бы сейчас была дискуссия, я бы доказала…" Ответ от Вебера, в общем-то, был почти тем же, что и ответ профессора Преображенского — его команда ответила вежливым, но решительным отказом. В общем, не захотели немцы помочь польским "детям Германии".Но ПиС не собирается останавливаться на достигнутом. Тема "германского вмешательства в выборы" выходит на первые полосы, отодвигая на задний план и угрозу из России с Белоруссией, вместе взятых. Глава внешнеполитического комитета сейма Радослав Фогель объявил, что в ближайшие дни намерен внести на рассмотрение парламента проект резолюции "о попытках внешнего вмешательства в демократический процесс выборов". Так что польско-германская война только разворачивается.Стоит обратить особое внимание на то, что польские власти сознательно употребляют слово "враг", когда вольно трактуют заявление лидера ЕНП, тем самым идя на обострение конфликта. Использование антигерманских настроений электората — не новость для современной Польши. На президентских выборах 2020 года партия ПиС уже задействовала их. Но такого накала страстей, пожалуй, еще не было после 1945 года.Раскручивание мысли о том, что Польша осталась островком свободы в окружении врагов, мечтающих закабалить ее, явно становится предвыборной стратегией официальной Варшавы. И хотя мы не должны питать никаких иллюзий по поводу консенсуса политических элит Польши вокруг русофобии, раздраем между ними и особенно между Варшавой и остальной Европой, безусловно, надо пользоваться. В конце концов, предвыборный накал страстей может достичь такого уровня, после которого откатить отношения к "бизнесу как обычно" по завершении выборов не получится.

https://ria.ru/20230813/raskol-1889762961.html

https://ria.ru/20230810/duda-1889360676.html

https://ria.ru/20230812/duda-1889663105.html

https://ria.ru/20230809/polyaki-1888968947.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

польша

германия

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аналитика, польша, германия, манфред вебер, дональд туск, матеуш моравецкий, евросоюз