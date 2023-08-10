https://ria.ru/20230810/polsha-1889213846.html

Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных

Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных - РИА Новости, 10.08.2023

Польша разместит на границе с Белоруссией около десяти тысяч военных

Польша намерена разместить 10 тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией, сообщил в интервью Польскому радио глава министерства... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:56

2023-08-10T09:56

2023-08-10T09:56

в мире

польша

белоруссия

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 10 авг - РИА Новости. Польша намерена разместить 10 тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией, сообщил в интервью Польскому радио глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак. "На границе будет около 10 тысяч солдат - 4 тысячи будут непосредственно поддерживать пограничную стражу, 6 тысяч будут в округе", - сказал министр. В минобороны Польши ранее сообщили, что главный комендант Пограничной службы страны Томаш Прага в понедельник обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат. На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.

https://ria.ru/20230809/zapad-1889039903.html

https://ria.ru/20230805/vagnerovtsy-1888404226.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия, мариуш блащак