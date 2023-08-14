https://ria.ru/20230814/nagrada-1889927655.html

Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом

Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом - РИА Новости, 14.08.2023

Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева орденом благоверного великого князя Александра Невского I... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:20

2023-08-14T12:20

2023-08-14T12:38

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

вячеслав лебедев

русская православная церковь

московская патриархия

общество

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени "во внимание к заслугам" и в связи с 80-летием, сообщает сайт Московской патриархии. "Вы посвятили свою жизнь ответственным трудам во благо Отечества. Занимая высокий пост председателя Верховного Суда РФ, Вы многое делаете для совершенствования судебной системы, прилагаете усилия к тому, чтобы в нашем государстве неукоснительно соблюдался закон, обеспечивались права и свободы граждан. Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)", - говорится в сообщении. Патриарх Кирилл также выразил председателю Верховного суда РФ признательность за неизменную готовность к диалогу с РПЦ. "Надеюсь, что наше взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя утверждению в жизни современников непреходящих идеалов добра и справедливости", - отметил патриарх. "Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах на пользу страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.

https://ria.ru/20230814/nagrada-1889887974.html

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Дарья Буймова

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, вячеслав лебедев, русская православная церковь, московская патриархия, общество