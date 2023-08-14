https://ria.ru/20230814/nagrada-1889927655.html
Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом
Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом - РИА Новости, 14.08.2023
Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева орденом благоверного великого князя Александра Невского I... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:20
2023-08-14T12:20
2023-08-14T12:38
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени "во внимание к заслугам" и в связи с 80-летием, сообщает сайт Московской патриархии. "Вы посвятили свою жизнь ответственным трудам во благо Отечества. Занимая высокий пост председателя Верховного Суда РФ, Вы многое делаете для совершенствования судебной системы, прилагаете усилия к тому, чтобы в нашем государстве неукоснительно соблюдался закон, обеспечивались права и свободы граждан. Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)", - говорится в сообщении. Патриарх Кирилл также выразил председателю Верховного суда РФ признательность за неизменную готовность к диалогу с РПЦ. "Надеюсь, что наше взаимодействие будет развиваться и впредь, способствуя утверждению в жизни современников непреходящих идеалов добра и справедливости", - отметил патриарх. "Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах на пользу страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20230814/nagrada-1889887974.html
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РИА Новости
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, вячеслав лебедев, русская православная церковь, московская патриархия, общество
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Вячеслав Лебедев, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Общество
Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом
Патриарх Кирилл наградил главу Верховного Суда орденом Александра Невского