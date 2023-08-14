https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали - РИА Новости, 14.08.2023

Наместника Киево-Печерской лавры госпитализировали

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:02

2023-08-14T18:02

2023-08-14T19:13

религия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря."Митрополита Павла сегодня срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, проведено оперативное вмешательство", — написал он в Telegram-канале.По словам адвоката, состояние священнослужителя ухудшилось в последние дни. По его словам, это связано с пережитыми волнениями. Пока митрополит находился в СИЗО, следить за его здоровьем должным образом было невозможно, подчеркнул Чекман."Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце", — приводит слова адвоката украинское издание "Страна.ua".В середине июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен. Священнослужителю вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Как отметил сам наместник Киево-Печерской лавры, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, от него требовали "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины. По данным СМИ, митрополиту Павлу предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.Девятого августа за священнослужителя внесли залог в размере 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает снятия уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения. Там также напомнили, что суд наложил на митрополита Павла ряд обязанностей. В частности, он должен носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, а также по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по уголовному делу.

https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киево-печерская лавра, киев, ситуация вокруг упц, в мире, украина