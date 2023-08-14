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На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации - РИА Новости, 14.08.2023
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Религия
 
17:30 14.08.2023 (обновлено: 17:33 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/khram-1890025501.html
На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации
На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации - РИА Новости, 14.08.2023
На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации
Машину с военно-полевым храмом для нужд специальной военной операции показали на форуме "Армия-2023": молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T17:30
2023-08-14T17:33
религия
религия
форум "армия — 2023"
кубинка
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Машину с военно-полевым храмом для нужд специальной военной операции показали на форуме "Армия-2023": молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен, рассказал РИА Новости иерей Борис Гришин. "Машина-военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окромляют личный состав в зоне поведения СВО. Машина модульная, основа модуля - сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции и надувная палатка 4 на 4метра, что позволяет вместить в себе до взвода личного состава в тыловых подразделениях, там, где пересменка идет, либо в тыловой зоне",- рассказал он. Иерей отметил, что машина может работать и автономно, без палатки. Так священник может добраться до военных в "красной зоне". Гришин добавил, что в машине есть все необходимое: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе место, отметил он, нужно для водителя-помощника священника. Так как священнику нельзя брать в руки оружие, водитель выполняет также функции охранника. Храм также можно использовать при учениях и полевых выходах. "Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15", - подчеркнул священник. Иерей при этом отметил, что машина - экспериментальный образец. В зоне проведения СВО она еще не была. Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.В ВДВ между тем есть десантируемые, или аэромобильные, храмы, состоящие из двух частей: палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Десантирование храма осуществляется при помощи стандартной платформы для техники ВДВ - П-7.На нее при переброске загружается небьющаяся утварь в специальных ящиках, палатка и модуль обеспечения. Сам модуль жизнеобеспечения храма, помимо дизель-генератора мощностью 6 килоВатт, включает в себя холодильник и кондиционер, которые создают специальные условия для хранения церковной утвари.Кроме того, аэромобильный храм имеет мультимедийный блок - кинобудку, кинопроектор, колонки и другие аксессуары.
https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html
https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html
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Влада Копылова
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религия, форум "армия — 2023", кубинка
Религия, Религия, Форум "Армия — 2023", Кубинка
На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации

На "Армии-2023" показали машину с военно-полевом храмом для нужд спецоперации

© РИАНовостиВоенно-полевой храм для нужд спецоперации на форуме "Армия-2023"
Военно-полевой храм для нужд спецоперации на форуме Армия-2023
© РИАНовости
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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Машину с военно-полевым храмом для нужд специальной военной операции показали на форуме "Армия-2023": молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен, рассказал РИА Новости иерей Борис Гришин.
"Машина-военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окромляют личный состав в зоне поведения СВО. Машина модульная, основа модуля - сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции и надувная палатка 4 на 4метра, что позволяет вместить в себе до взвода личного состава в тыловых подразделениях, там, где пересменка идет, либо в тыловой зоне",- рассказал он.
© РИАНовостиВоенно-полевой храм для нужд спецоперации на форуме "Армия-2023"
Военно-полевой храм для нужд спецоперации на форуме Армия-2023
© РИАНовости
Военно-полевой храм для нужд спецоперации на форуме "Армия-2023"
Иерей отметил, что машина может работать и автономно, без палатки. Так священник может добраться до военных в "красной зоне".
Гришин добавил, что в машине есть все необходимое: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе место, отметил он, нужно для водителя-помощника священника. Так как священнику нельзя брать в руки оружие, водитель выполняет также функции охранника.
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Иерей при этом отметил, что машина - экспериментальный образец. В зоне проведения СВО она еще не была.
Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.
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В ВДВ между тем есть десантируемые, или аэромобильные, храмы, состоящие из двух частей: палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Десантирование храма осуществляется при помощи стандартной платформы для техники ВДВ - П-7.
На нее при переброске загружается небьющаяся утварь в специальных ящиках, палатка и модуль обеспечения. Сам модуль жизнеобеспечения храма, помимо дизель-генератора мощностью 6 килоВатт, включает в себя холодильник и кондиционер, которые создают специальные условия для хранения церковной утвари.
Кроме того, аэромобильный храм имеет мультимедийный блок - кинобудку, кинопроектор, колонки и другие аксессуары.
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