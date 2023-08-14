https://ria.ru/20230814/khram-1890025501.html

На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации

На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации - РИА Новости, 14.08.2023

На "Армии-2023" показали военно-полевой храм для нужд спецоперации

Машину с военно-полевым храмом для нужд специальной военной операции показали на форуме "Армия-2023": молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:30

2023-08-14T17:30

2023-08-14T17:33

религия

религия

форум "армия — 2023"

кубинка

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КУБИНКА (Московская область), 14 авг - РИА Новости. Машину с военно-полевым храмом для нужд специальной военной операции показали на форуме "Армия-2023": молельня может вместить до взвода, а сам автомобиль при этом полностью автономен, рассказал РИА Новости иерей Борис Гришин. "Машина-военно-полевой храм, предназначенный для военного духовенства, священников, которые окромляют личный состав в зоне поведения СВО. Машина модульная, основа модуля - сваренный профильный алюминий для облегчения конструкции и надувная палатка 4 на 4метра, что позволяет вместить в себе до взвода личного состава в тыловых подразделениях, там, где пересменка идет, либо в тыловой зоне",- рассказал он. Иерей отметил, что машина может работать и автономно, без палатки. Так священник может добраться до военных в "красной зоне". Гришин добавил, что в машине есть все необходимое: холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе место, отметил он, нужно для водителя-помощника священника. Так как священнику нельзя брать в руки оружие, водитель выполняет также функции охранника. Храм также можно использовать при учениях и полевых выходах. "Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15", - подчеркнул священник. Иерей при этом отметил, что машина - экспериментальный образец. В зоне проведения СВО она еще не была. Международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.В ВДВ между тем есть десантируемые, или аэромобильные, храмы, состоящие из двух частей: палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Десантирование храма осуществляется при помощи стандартной платформы для техники ВДВ - П-7.На нее при переброске загружается небьющаяся утварь в специальных ящиках, палатка и модуль обеспечения. Сам модуль жизнеобеспечения храма, помимо дизель-генератора мощностью 6 килоВатт, включает в себя холодильник и кондиционер, которые создают специальные условия для хранения церковной утвари.Кроме того, аэромобильный храм имеет мультимедийный блок - кинобудку, кинопроектор, колонки и другие аксессуары.

https://ria.ru/20230814/forum-1889963670.html

https://ria.ru/20230814/forum-1889942021.html

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1889941043.html

кубинка

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, форум "армия — 2023", кубинка