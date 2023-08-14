https://ria.ru/20230814/karinsh-1889996444.html

Биография Кришьяниса Кариньша

Биография Кришьяниса Кариньша - РИА Новости, 14.08.2023

Биография Кришьяниса Кариньша

Латвийский государственный деятель Артурс Кришьянис Кариньш (Arturs Krišjānis Kariņš) родился 13 декабря 1964 года в Уилмингтоне (штат Делавэр, США) в латышской РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:56

2023-08-14T15:56

2023-08-14T15:56

справки

латвия

кришьянис кариньш

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Латвийский государственный деятель Артурс Кришьянис Кариньш (Arturs Krišjānis Kariņš) родился 13 декабря 1964 года в Уилмингтоне (штат Делавэр, США) в латышской семье. Его родители покинули Латвию во время Второй мировой войны (1939-1945).В 1984-1986 годах учился в Колледже святого Иоанна в Аннаполисе (штат Мэриленд). В 1988 году окончил с отличием Пенсильванский университете в Филадельфии, специализировался в области лингвистики. В 1996 году Кариньш получил степень доктора философии.Временно проживал в Мюнстере (Германия). В 1994 году в Латвии основал бизнес по перевозке замороженных продуктов (LLC PK), которым руководил до 2002 года. С 1999 по 2000 год он также руководил компанией по продаже автомобилей и канцелярских товаров.В 2002 году начал заниматься политикой, стал одним из основателей партии "Новая эра", (с 2018 года – "Новое единство") от которой в том же году был избран в Сейм (парламент) Латвии, в последующие годы переизбирался.В 2004-2006 годах занимал пост министра экономики Латвии.В 2009 году Кришьянис Кариньш был избран в Европейский парламент, был членом фракции Европейской народной партии (ЕНП). В 2014 году был переизбран в Европарламент. На парламентских выборах 2018 года Кришьянис Кариньш был объявлен кандидатом от "Нового единства" на пост премьер-министра Латвии.По итогам выборов, прошедших 6 октября, победу одержала выражающая интересы русскоязычных жителей страны партия "Согласие", однако остальные политические силы отказались сотрудничать с ней. Несколько претендентов на пост премьер-министра Латвии не смогли договориться о создании коалиции. 7 января 2019 года президент Латвии Раймондс Вейонис поручил сформировать правительство Кришьянису Кариньшу. Ему удалось создать кабинет, в который вошли представители пяти партий.23 января 2019 года сейм Латвии утвердил Кариньша премьер-министром. Его кандидатуру поддержал 61 парламентарий, против проголосовали 39 депутатов. В октябре 2022 года партия "Новое единство", в которой состоит Кришьянис Кариньш, победила на выборах в латвийский парламент. 14 декабря 2022 года Кришьянис Кариньш вновь был утвержден на посту премьер-министра Латвии. Его кандидатуру поддержали 54 депутата. В коалиционный кабинет Кариньша вошли представители "Национального объединения" и "Объединенного списка". После президентских выборов в Латвии, на которых представители коалиционных партий не смогли договориться о поддержке единого кандидата, Кришьянис Кариньш заявил о возможном расширении коалиции за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".11 августа 2023 года Кришьянис Кариньш провел встречу с партиями "Объединенный список" и Нацблок, но стороны не смогли прийти к соглашению о продолжении работы. Кариньш предлагал депутату от Нацблока Рихардсу Колсу должность министра иностранных дел, "Объединенному списку" взять под контроль министерство экономики, а "Новому единству" – министерство охраны среды и регионального развития. Также предложение Кариньша предусматривало, что "Новое единство" получит должность председателя комиссии Сейма по иностранным делам. Нацблок и "Объединенный список" не приняли это предложение. После этого Кариньш заявил, что начинает переговоры о формировании новой коалиции и правительства с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, которые вместе с "Новым единством" могли бы составить ядро будущего кабинета министров.14 августа Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке с поста премьер-министра и сообщил, что не будет выдвигаться на этот пост повторно. Кришьянис Кариньш имеет двойного гражданство – Латвии и США. Он свободно владеет латышским, английским и немецким языками, а также говорит на французском и русском языках. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, латвия, кришьянис кариньш