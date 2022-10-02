14:26 02.10.2022 (обновлено: 16:36 02.10.2022)
Партия "Новое единство" побеждает на выборах в парламент Латвии
ЦИК Латвии: партия "Новое единство" побеждает на выборах в стране
© AP Photo / Roman KoksarovПремьер-министр Латвии и глава правления ведущей политической партии Jauna Vienotiba (Новое единство) Кришьянис Кариньш
© AP Photo / Roman Koksarov
Премьер-министр Латвии и глава правления ведущей политической партии Jauna Vienotiba (Новое единство) Кришьянис Кариньш
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Партия "Новое единство", в которой состоит действующий премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, побеждает на выборах в латвийский парламент, набрав почти 19% голосов, всего в сейм проходят восемь партий, сумевших преодолеть пятипроцентный барьер, среди них нет оппозиционной партии "Согласие" и "Русского союза Латвии", свидетельствуют данные на сайте ЦИК Латвии после обработки голосов на 96% участков.
По данным ЦИК, к 13.00 (совпадает с мск) обработаны голоса с 96,59% участков, лидирует партия действующего премьера Кришьяниса Кариньша "Новое единство", набирая 18,93%. Пятипроцентный барьер для попадания в сейм, по предварительным данным, набирают не входящая в правящую коалицию "Союз зеленых и крестьян" (12,65%), а также "Объединенный список" (10,97%), Нацобъединение (9,3%), Stabilitātei! (6,76%), "Латвия на первом месте" (6,19%), "Прогрессивные" (6,12%). На грани попадания в парламент партия Attīstībai/Par! (5,02%), в которой состоит действующий министр обороны Артис Пабрикс. На прошлых выборах партия заняла четвертое место с 12% голосов.
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Оппозиционная партия "Согласие" набирает 4,77% и не проходит в сейм, у "Русского союза Латвии" - 3,62%. На прошлых выборах "Согласие" набрала 19,8% голосов и стала крупнейшей партией в парламенте, получив 23 места.
ЦИК сообщает, что к 13.00 общая явка с учетом участков за границей составила 59,37%, проголосовали 915 743 избирателя из 1 542 407.
Ранее, по данным exit poll, "Новому единству" прогнозировали 22,5% с десятипроцентным отрывом от остальных, реальные результаты данных exit poll не подтвердили.
В Латвии проходят выборы в 14-й сейм. Парламент в стране является однопалатным и состоит из 100 депутатов. Голосование проходит в пяти избирательных округах - Рижском, Видземском, Курземском, Латгальском и Земгальском. Правом голоса обладают более 1,5 миллиона граждан Латвии старше 18 лет. По данным ЦИК, в сейм баллотируются 1829 кандидатов по 19 партийным спискам. По словам посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша, в России действует один избирательный участок в Москве. Голосование в Латвии завершилось в 20.00 (совпадает с мск) 1 октября.