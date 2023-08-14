https://ria.ru/20230814/derbent-1889903360.html

Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента

Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента - РИА Новости, 14.08.2023

Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:45

2023-08-14T10:45

2023-08-14T11:03

дербент

россия

владимир путин

михаил мишустин

республика дагестан

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента, доложить до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.Путин 28 июня посетил Дагестан. Спустя несколько дней глава государства встретился в Кремле с 8-летней Раисат из Дербента – девочкой, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть президента, когда он приезжал в город. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей."Правительству Российской Федерации... выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 миллиардов рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Также кабмину поручено вместе с властями Дагестана обеспечить актуализацию плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2027 года, предусмотрев в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на его реализацию в необходимом объеме.До 1 сентября правительство также должно доложить об обеспечении разработки за счет бюджетных средств проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан".

https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html

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Влада Копылова

дербент, россия, владимир путин, михаил мишустин, республика дагестан