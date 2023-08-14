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Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента - РИА Новости, 14.08.2023
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10:45 14.08.2023 (обновлено: 11:03 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/derbent-1889903360.html
Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента
Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента - РИА Новости, 14.08.2023
Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента,... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:45
2023-08-14T11:03
дербент
россия
владимир путин
михаил мишустин
республика дагестан
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента, доложить до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.Путин 28 июня посетил Дагестан. Спустя несколько дней глава государства встретился в Кремле с 8-летней Раисат из Дербента – девочкой, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть президента, когда он приезжал в город. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей."Правительству Российской Федерации... выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 миллиардов рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Также кабмину поручено вместе с властями Дагестана обеспечить актуализацию плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2027 года, предусмотрев в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на его реализацию в необходимом объеме.До 1 сентября правительство также должно доложить об обеспечении разработки за счет бюджетных средств проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан".
https://ria.ru/20230719/dagestan-1885039476.html
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дербент, россия, владимир путин, михаил мишустин, республика дагестан
Дербент, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Республика Дагестан
Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента

Путин поручил выделить не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента

© iStock.com / Евгений ХаритоновСтарый город в Дербенте
Старый город в Дербенте - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© iStock.com / Евгений Харитонов
Старый город в Дербенте . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента, доложить до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.
Путин 28 июня посетил Дагестан. Спустя несколько дней глава государства встретился в Кремле с 8-летней Раисат из Дербента – девочкой, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть президента, когда он приезжал в город. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.
"Правительству Российской Федерации... выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 миллиардов рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Также кабмину поручено вместе с властями Дагестана обеспечить актуализацию плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2027 года, предусмотрев в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на его реализацию в необходимом объеме.
До 1 сентября правительство также должно доложить об обеспечении разработки за счет бюджетных средств проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан".
 
ДербентРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРеспублика Дагестан
 
 
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