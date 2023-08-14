Дагестану выделят не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента
Путин поручил выделить не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента
© iStock.com / Евгений ХаритоновСтарый город в Дербенте
© iStock.com / Евгений Харитонов
Старый город в Дербенте . Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить Дагестану в 2024-2026 годах дополнительно не менее пяти миллиардов рублей на развитие Дербента, доложить до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.
Путин 28 июня посетил Дагестан. Спустя несколько дней глава государства встретился в Кремле с 8-летней Раисат из Дербента – девочкой, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть президента, когда он приезжал в город. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у Дагестана есть выпадающие доходы. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.
"Правительству Российской Федерации... выделить в 2024-2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 миллиардов рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 августа; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также кабмину поручено вместе с властями Дагестана обеспечить актуализацию плана мероприятий по комплексному развитию Дербента на период до 2027 года, предусмотрев в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов средства на его реализацию в необходимом объеме.
До 1 сентября правительство также должно доложить об обеспечении разработки за счет бюджетных средств проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра "Дагестан".