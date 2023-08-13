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"Это эпидемия". Как запахи лечат и провоцируют болезни - РИА Новости, 13.08.2023
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Наука
 
08:00 13.08.2023 (обновлено: 08:06 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/zapakh-1889139616.html
"Это эпидемия". Как запахи лечат и провоцируют болезни
"Это эпидемия". Как запахи лечат и провоцируют болезни - РИА Новости, 13.08.2023
"Это эпидемия". Как запахи лечат и провоцируют болезни
Недавние исследования выявили благотворное влияние запахов на здоровье, психическое состояние, сон, память. В то же время накапливаются данные о вреде... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:00
2023-08-13T08:06
наука
биология
здоровье
обоняние
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Сальма Султанова. Недавние исследования выявили благотворное влияние запахов на здоровье, психическое состояние, сон, память. В то же время накапливаются данные о вреде синтетических и некоторых природных ароматизаторов. Как именно летучие соединения воздействуют на организм, до конца не ясно. Ученые выдвинули несколько гипотез.Чем пахнет природаМы чувствуем запах, когда в нос попадают молекулы того или иного вещества. Там у эпителия есть обонятельные рецепторы. Поступающая информация кодируется электрическими сигналами и передается скоплениями нервных клеток (клубочков). Затем митральные клетки отправляют ее в мозг для анализа и распознавания.Запах не только вызывает ощущения, эмоции, но и влияет на самочувствие. Почти двести волонтеров в Великобритании вдыхали в парках в разные сезоны аромат мокрой травы, дождя, дыма костра, а затем заполняли анкету. Большинство отметили, что у них поднималось настроение, они расслаблялись и успокаивались. Запахи часто ассоциируются с воспоминаниями. Например, аромат опавшей листвы радует потому, что в детстве мы играли с друзьями в лесу.Ученые из Германии и Франции выдали 139 здоровым женщинам и мужчинам зажимы для носа, источающие запахи апельсина, свежих лимонов, дыни (гидроксицитронеллаль), а также цветочных и мускусных духов. Прилагался и зажим без запаха. Их использовали каждую ночь, а наутро заполняли дневник сна. Самыми отдохнувшими были те, кому аромат показался особенно приятным.В другом исследовании шведские и датские психологи наблюдали за пациентами со стрессовыми расстройствами в реабилитационном саду Альнарпа. В течение пяти лет они интервьюировали тех, кто прошел там 12-недельную программу лечения.Больше всего пациентам нравилась пеларгония — цветок семейства гераниевых. Ее цитрусовый аромат ослаблял стресс, способствуя психическому восстановлению. Природные запахи напоминали о детстве и вызывали радость. А вот парфюм наводил на мысли о стрессовых ситуациях на работе, больничный запах — о стационаре. Дым ассоциировался с опасностью.Работает ли ароматерапияЛечение запахами, или ароматерапию, применяют не одно тысячелетие. Главное средство — эфирные масла, получаемые пропариванием, прессованием различных частей растений. Считается, что эти масла воздействуют на центральную нервную систему опосредованно (через обонятельные рецепторы в эпителии носа) и напрямую, поскольку летучие соединения способны попадать в кровь, преодолевая гематоэнцефалический барьер.Корейские ученые проанализировали эксперименты, где регистрировали электрическую активность мозга, и установили, что эфирные масла усиливают альфа-ритмы. Лимон, лаванда, сандаловое дерево, жасмин, иланг-иланг, роза и мята способствуют концентрации внимания и улучшают психологическое состояние. Кроме того, лаванда возбуждает тета-активность всех областей мозга у женщин — это помогает при бессоннице.Китайские специалисты тоже сделали обзор по ароматерапии и пришли к выводу, что эфирные масла полезны при депрессии, тревожности и психических расстройствах. В ряде работ это подтверждено клиническими исследованиями и экспериментами на животных. Предполагают, что летучие соединения по кровотоку достигают нейронов и воздействуют на кору головного мозга, таламус и лимбическую систему. В отличие от психотропных препаратов, ароматерапия не вызывает побочных эффектов.Исследователи из Таиланда отметили, что масло из померанца повышает работоспособность, если в офисе установить распылитель. А лаванда, ромашка, бергамот, сладкий апельсин, анис, герань и горный перец ослабляют депрессию и тревожные расстройства у пожилых людей, женщин после родов, просто беспокойных пациентов.Воздействие на памятьВ США недавно провели эксперимент по обонятельному обогащению среди пожилых людей в возрасте от 60 до 85 лет без когнитивных нарушений. Каждому выдали диффузор и семь картриджей с эфирными маслами розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина, лаванды.Одна группа (20 человек) получила полностью заряженные картриджи, вторая (23) — со следовыми количествами действующих веществ. Вечером испытуемые вставляли в диффузор новый картридж, и он активировался на два часа, пока они спали. До и после эксперимента измеряли когнитивные способности с помощью словарного теста для оценки памяти, а также делали функциональную МРТ головы.В первой группе когнитивные способности увеличились на 226 процентов и, согласно самоотчетам, сон стал крепче. Снимки фМРТ продемонстрировали, что у людей улучшилось состояние крючковидного пучка головного мозга, который соединяет мозжечковую миндалину и глазнично-лобную кору. Это основной путь лимбической системы, отвечающей за эмоции и память. Полученные результаты помогут при возрастных нарушениях, в том числе деменции, уверены ученые.Кому запах вреденАроматизированная химия — освежители воздуха, дезодоранты, средства для уборки, стирки, личной гигиены — совсем другое дело. Люди жалуются на приступы астмы, головную боль и другие неприятные симптомы.Согласно исследованию Энн Штайнеманн из Мельбурнского университета, опубликованному в 2017-м, каждый третий испытывает проблемы из-за искусственных ароматизаторов в быту. Чаще всего указывают на трудности с дыханием, воспаление слизистой, мигрень, кожные высыпания, астму.Позже добавили данные из США, Великобритании и Швеции. В целом выводы подтвердились. Кроме того, порой чувствительность к запахам оборачивается потерей работы.Ароматизаторы — это сложная смесь химических загрязнителей, среди которые есть канцерогенные. Вероятно, люди реагируют на них, особенно в помещении. Пока непонятно, как именно эти летучие соединения вызывают болезненные симптомы. Возможно, что-то прояснится, когда производителей обяжут раскрывать точный состав бытовой химии.Кейт Грэнвилль, автор книги "Дело против аромата" ("The Case Against Fragrance"), называет духи и ароматизаторы "минным полем для аллергиков".Преподаватель кафедры фармакологии Университета Аделаиды Иэн Масгрейв считает, что токсичны и некоторые эфирные масла. К примеру, бета-дамасценон, содержащийся в розе, а также придающий запах бурбону, может вызывать аллергические реакции, а 1,8-цинеол из эвкалипта способен повредить печень.По мнению Штайнеманн, чувствительность к запахам — эпидемия, масштабы которой мы пока не знаем.
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биология, здоровье, обоняние
Наука, биология, Здоровье, Обоняние

"Это эпидемия". Как запахи лечат и провоцируют болезни

© iStock.com / DeanDrobotДевушка в лавандовом поле
Девушка в лавандовом поле - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© iStock.com / DeanDrobot
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Сальма Султанова. Недавние исследования выявили благотворное влияние запахов на здоровье, психическое состояние, сон, память. В то же время накапливаются данные о вреде синтетических и некоторых природных ароматизаторов. Как именно летучие соединения воздействуют на организм, до конца не ясно. Ученые выдвинули несколько гипотез.

Чем пахнет природа

Мы чувствуем запах, когда в нос попадают молекулы того или иного вещества. Там у эпителия есть обонятельные рецепторы. Поступающая информация кодируется электрическими сигналами и передается скоплениями нервных клеток (клубочков). Затем митральные клетки отправляют ее в мозг для анализа и распознавания.
Запах не только вызывает ощущения, эмоции, но и влияет на самочувствие. Почти двести волонтеров в Великобритании вдыхали в парках в разные сезоны аромат мокрой травы, дождя, дыма костра, а затем заполняли анкету. Большинство отметили, что у них поднималось настроение, они расслаблялись и успокаивались. Запахи часто ассоциируются с воспоминаниями. Например, аромат опавшей листвы радует потому, что в детстве мы играли с друзьями в лесу.
Ученые из Германии и Франции выдали 139 здоровым женщинам и мужчинам зажимы для носа, источающие запахи апельсина, свежих лимонов, дыни (гидроксицитронеллаль), а также цветочных и мускусных духов. Прилагался и зажим без запаха. Их использовали каждую ночь, а наутро заполняли дневник сна. Самыми отдохнувшими были те, кому аромат показался особенно приятным.
CC BY-SA 2.5 / Chabacano / Human olfactory systemКак выглядит система обоняния человека: 1 — обонятельная луковица; 2 — митральные клетки; 3 — кость; 4 — обонятельный эпителий; 5 — обонятельные клубочки; 6 — обонятельные рецепторы
Система обоняния человека. 1: Обонятельная луковица 2: Миндалины 3: Кость 4: Носовой эпителий 5: Клубочки 6: Обонятельные рецепторы - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
CC BY-SA 2.5 / Chabacano / Human olfactory system
Как выглядит система обоняния человека: 1 — обонятельная луковица; 2 — митральные клетки; 3 — кость; 4 — обонятельный эпителий; 5 — обонятельные клубочки; 6 — обонятельные рецепторы
В другом исследовании шведские и датские психологи наблюдали за пациентами со стрессовыми расстройствами в реабилитационном саду Альнарпа. В течение пяти лет они интервьюировали тех, кто прошел там 12-недельную программу лечения.
Больше всего пациентам нравилась пеларгония — цветок семейства гераниевых. Ее цитрусовый аромат ослаблял стресс, способствуя психическому восстановлению. Природные запахи напоминали о детстве и вызывали радость. А вот парфюм наводил на мысли о стрессовых ситуациях на работе, больничный запах — о стационаре. Дым ассоциировался с опасностью.
© Bentley, P.R., Fisher, J.C., Dallimer, M. et al.Как запахи воздействуют на области, отвечающие за самочувствие человека
Как запахи воздействуют на области, отвечающие за самочувствие человека
© Bentley, P.R., Fisher, J.C., Dallimer, M. et al.

Работает ли ароматерапия

Лечение запахами, или ароматерапию, применяют не одно тысячелетие. Главное средство — эфирные масла, получаемые пропариванием, прессованием различных частей растений. Считается, что эти масла воздействуют на центральную нервную систему опосредованно (через обонятельные рецепторы в эпителии носа) и напрямую, поскольку летучие соединения способны попадать в кровь, преодолевая гематоэнцефалический барьер.
Корейские ученые проанализировали эксперименты, где регистрировали электрическую активность мозга, и установили, что эфирные масла усиливают альфа-ритмы. Лимон, лаванда, сандаловое дерево, жасмин, иланг-иланг, роза и мята способствуют концентрации внимания и улучшают психологическое состояние. Кроме того, лаванда возбуждает тета-активность всех областей мозга у женщин — это помогает при бессоннице.
© ИнфографикаЧто улучшают и лечат запахи
Что улучшают и лечат запахи
© Инфографика
Китайские специалисты тоже сделали обзор по ароматерапии и пришли к выводу, что эфирные масла полезны при депрессии, тревожности и психических расстройствах. В ряде работ это подтверждено клиническими исследованиями и экспериментами на животных. Предполагают, что летучие соединения по кровотоку достигают нейронов и воздействуют на кору головного мозга, таламус и лимбическую систему. В отличие от психотропных препаратов, ароматерапия не вызывает побочных эффектов.
Исследователи из Таиланда отметили, что масло из померанца повышает работоспособность, если в офисе установить распылитель. А лаванда, ромашка, бергамот, сладкий апельсин, анис, герань и горный перец ослабляют депрессию и тревожные расстройства у пожилых людей, женщин после родов, просто беспокойных пациентов.

Воздействие на память

В США недавно провели эксперимент по обонятельному обогащению среди пожилых людей в возрасте от 60 до 85 лет без когнитивных нарушений. Каждому выдали диффузор и семь картриджей с эфирными маслами розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина, лаванды.
Одна группа (20 человек) получила полностью заряженные картриджи, вторая (23) — со следовыми количествами действующих веществ. Вечером испытуемые вставляли в диффузор новый картридж, и он активировался на два часа, пока они спали. До и после эксперимента измеряли когнитивные способности с помощью словарного теста для оценки памяти, а также делали функциональную МРТ головы.
В первой группе когнитивные способности увеличились на 226 процентов и, согласно самоотчетам, сон стал крепче. Снимки фМРТ продемонстрировали, что у людей улучшилось состояние крючковидного пучка головного мозга, который соединяет мозжечковую миндалину и глазнично-лобную кору. Это основной путь лимбической системы, отвечающей за эмоции и память. Полученные результаты помогут при возрастных нарушениях, в том числе деменции, уверены ученые.

Кому запах вреден

Ароматизированная химия — освежители воздуха, дезодоранты, средства для уборки, стирки, личной гигиены — совсем другое дело. Люди жалуются на приступы астмы, головную боль и другие неприятные симптомы.
Согласно исследованию Энн Штайнеманн из Мельбурнского университета, опубликованному в 2017-м, каждый третий испытывает проблемы из-за искусственных ароматизаторов в быту. Чаще всего указывают на трудности с дыханием, воспаление слизистой, мигрень, кожные высыпания, астму.
© ИнфографикаКакие проблемы могут вызвать запахи
Какие проблемы могут вызвать запахи
© Инфографика
Позже добавили данные из США, Великобритании и Швеции. В целом выводы подтвердились. Кроме того, порой чувствительность к запахам оборачивается потерей работы.
Ароматизаторы — это сложная смесь химических загрязнителей, среди которые есть канцерогенные. Вероятно, люди реагируют на них, особенно в помещении. Пока непонятно, как именно эти летучие соединения вызывают болезненные симптомы. Возможно, что-то прояснится, когда производителей обяжут раскрывать точный состав бытовой химии.
Кейт Грэнвилль, автор книги "Дело против аромата" ("The Case Against Fragrance"), называет духи и ароматизаторы "минным полем для аллергиков".
Преподаватель кафедры фармакологии Университета Аделаиды Иэн Масгрейв считает, что токсичны и некоторые эфирные масла. К примеру, бета-дамасценон, содержащийся в розе, а также придающий запах бурбону, может вызывать аллергические реакции, а 1,8-цинеол из эвкалипта способен повредить печень.
По мнению Штайнеманн, чувствительность к запахам — эпидемия, масштабы которой мы пока не знаем.
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