https://ria.ru/20230813/med-1889784226.html

Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда

Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда - РИА Новости, 13.08.2023

Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда

Эксперты в этом году советуют покупать каштановый мед, он очень густой и с хорошей влажностью, сообщил РИА Новости президент межрегионального союза пчеловодов... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:08

2023-08-13T11:08

2023-08-13T11:08

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты в этом году советуют покупать каштановый мед, он очень густой и с хорошей влажностью, сообщил РИА Новости президент межрегионального союза пчеловодов России Александр Кукс на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское". "Стоимость начинается от 200 рублей за 100 грамм. Это дорого, потому что обычно мед (луговой, степной) стоит 300-350 рублей за килограмм", - отметил Кукс. "Каштановый мед терпкий, горький, у него насыщенный вкус, его не спутаешь ни с чем", - добавил эксперт, отметив, что данный вид меда не сочетается с чаем. По словам Кукса, в нем от 80 до 90% нектара, такого сбора не было за последние 5-7 лет, однако из-за небольшого урожая цены на него высокие. В Краснодарском крае также делают мед из акации. По цене и вкусу он не уступает каштановому. Уникальность меда из акации еще и в том, что он гипоаллергенный, его можно даже грудным детям.

https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, россия, краснодарский край, общество