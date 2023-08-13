https://ria.ru/20230813/med-1889784226.html
Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда
Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда - РИА Новости, 13.08.2023
Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда
Эксперты в этом году советуют покупать каштановый мед, он очень густой и с хорошей влажностью, сообщил РИА Новости президент межрегионального союза пчеловодов... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:08
2023-08-13T11:08
2023-08-13T11:08
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты в этом году советуют покупать каштановый мед, он очень густой и с хорошей влажностью, сообщил РИА Новости президент межрегионального союза пчеловодов России Александр Кукс на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское". "Стоимость начинается от 200 рублей за 100 грамм. Это дорого, потому что обычно мед (луговой, степной) стоит 300-350 рублей за килограмм", - отметил Кукс. "Каштановый мед терпкий, горький, у него насыщенный вкус, его не спутаешь ни с чем", - добавил эксперт, отметив, что данный вид меда не сочетается с чаем. По словам Кукса, в нем от 80 до 90% нектара, такого сбора не было за последние 5-7 лет, однако из-за небольшого урожая цены на него высокие. В Краснодарском крае также делают мед из акации. По цене и вкусу он не уступает каштановому. Уникальность меда из акации еще и в том, что он гипоаллергенный, его можно даже грудным детям.
https://ria.ru/20230812/med-1889687396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, россия, краснодарский край, общество
Еда, Россия, Краснодарский край, Общество
Эксперт рассказал о свойствах каштанового меда
Эксперт посоветовал покупать каштановый мед из-за густоты и хорошей влажности
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты в этом году советуют покупать каштановый мед, он очень густой и с хорошей влажностью, сообщил РИА Новости президент межрегионального союза пчеловодов России Александр Кукс на Всероссийской ярмарке меда, которая проходит в музее-заповеднике "Коломенское".
"Стоимость начинается от 200 рублей за 100 грамм. Это дорого, потому что обычно мед (луговой, степной) стоит 300-350 рублей за килограмм", - отметил Кукс.
"Каштановый мед терпкий, горький, у него насыщенный вкус, его не спутаешь ни с чем", - добавил эксперт, отметив, что данный вид меда не сочетается с чаем.
По словам Кукса, в нем от 80 до 90% нектара, такого сбора не было за последние 5-7 лет, однако из-за небольшого урожая цены на него высокие.
В Краснодарском крае
также делают мед из акации. По цене и вкусу он не уступает каштановому. Уникальность меда из акации еще и в том, что он гипоаллергенный, его можно даже грудным детям.
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