https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 13.08.2023
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T00:09
2023-08-13T00:09
2023-08-13T00:44
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.
https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
C воскресенья расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
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В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.
Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.
Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.
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