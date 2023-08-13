https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 13.08.2023

В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T00:09

2023-08-13T00:09

2023-08-13T00:44

общество

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a354f9371814dbbd1036433586843450.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество