Рейтинг@Mail.ru
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 13.08.2023 (обновлено: 00:44 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 13.08.2023
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T00:09
2023-08-13T00:44
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a354f9371814dbbd1036433586843450.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.
https://ria.ru/20230619/lekarstva-1879188637.html
https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878019299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845465055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df8240776f1e8e5a991984e3b5eeef66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

C воскресенья расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

© iStock.com / vitapixПрием лекарств
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© iStock.com / vitapix
Прием лекарств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вступает в силу распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В России производятся 62 процента потребляемых лекарств, заявила Голикова
19 июня, 16:04
В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.
Также новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.
Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Минздраве рассказали об импортозамещении в производстве лекарств
14 июня, 13:01
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала