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"Это обернется крахом". Киев решил пойти ва-банк

"Это обернется крахом". Киев решил пойти ва-банк - РИА Новости, 13.08.2023

"Это обернется крахом". Киев решил пойти ва-банк

На Украине — очередной виток преследований канонической УПЦ. Монахов вот-вот выгонят из Киево-Печерской лавры, священнослужителей отправляют за решетку... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:06

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине — очередной виток преследований канонической УПЦ. Монахов вот-вот выгонят из Киево-Печерской лавры, священнослужителей отправляют за решетку. Ослаблять террор власти не намерены. К чему это приведет — в материале РИА Новости."Там провокаторы"Вечером 10 августа у всех входов в Киево-Печерскую лавру выстроились наряды полиции — картина, давно привычная многим, кому небезразлична судьба обители. Видимо, снова будут проверять у всех паспорта, подумали некоторые. Но оказалось, что зайти внутрь могут лишь священники, монахи и работники монастыря. Таково распоряжение руководства музея-заповедника."Полиция отказывается пропускать <…> проживающих в лаврских отелях, <…> среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям. <…> Кроме того, паломники лишены возможности забрать личные вещи", — сообщает сайт УПЦ со слов очевидцев.Не пустили также семинаристов и студентов Киевской духовной академии в их общежития на территории монастыря. В качестве ночлега правоохранители предложили небольшой храм Преподобного Агапита Печерского. О кроватях и предметах личной гигиены никто, естественно, не подумал.Ранним утром следующего дня прибыл спецназ. А вслед за ним ближе к полудню появилась вестница несчастий — комиссия украинского Министерства культуры. В сопровождении красных беретов она быстро перебегала от здания к зданию, навешивая на двери пломбы и таблички "Доступ до корпусу заборонено".Чиновники так торопились, что опечатали строения вместе с людьми, находящимися внутри. Руководитель заповедника Максим Остапенко назвал запертых провокаторами, которые не имеют к монастырю никакого отношения."Поэтому были приняты решения, что пока эти люди не освободят <…> помещения, которые они незаконно занимают, мы не будем допускать посторонних <…> на территорию Нижней лавры", — объяснил он журналистам.Позже чиновник дал более развернутый комментарий: лавра будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в госсобственность все корпуса. Повод для спешки был весомый."В глухом углу"Несколькими днями ранее в многомесячной тяжбе УПЦ и музея-заповедника произошел сдвиг. Причем довольно серьезный. Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, на основании которого мужской монастырь Украинской церкви безвозмездно пользовался частью сооружений — так называемой Нижней лаврой.Согласно документу, с 2013-го в бессрочное и безвозмездное пользование УПЦ были переданы 79 объектов, являющихся государственной собственностью, — так называемая Нижняя лавра. Здесь располагаются резиденция Киевского митрополита, духовные академия и семинария.Но в начале этого года министерство разорвало соглашение в одностороннем порядке. Основанием, как пояснили в ведомстве, стали многочисленные нарушения в эксплуатации госимущества, которые допустила религиозная организация. А от киево-печерской братии потребовали покинуть территорию.Церковь обжаловала постановление в суде. С конца марта слушания неоднократно переносили. Была надежда, что в непростом вопросе все-таки разберутся. В итоге счет оказался не в пользу УПЦ.По словам адвоката лавры, протоиерея Никиты Чекмана, "наивно было ожидать принятия другого решения, <…> весь административный аппарат был задействован для того, чтобы лишить монастырь права вести религиозную деятельность"."Никакой объективности или законности не было. Мы видели, что судья <…> помогает истцам отвечать на неудобные вопросы, а сторону монастыря помогает ставить в глухой угол", — написал юрист в Telegram-канале.Более того, Хозяйственный суд запретил УПЦ препятствовать действиям музейных работников. Тем самым дали зеленый свет на выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Самих насельников даже не привлекли к рассмотрению дела. "Одно из самых позорных решений за историю современной Украины", — констатировал Чекман.Формально сторона защиты может подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Юристы УПЦ уже занимаются этим вопросом. Кроме того, вердикт вступит в силу только 17-18 августа — когда истец и ответчик получат на руки полный текст.Но тонкости закона не сильно заботят чиновников. Если ранее во время судебных слушаний представители заповедника всячески уходили от вопроса о судьбе братии лавры, то теперь и. о. директора Максим Остапенко открыто говорит о принудительном выселении. А верующих предлагает разгонять водометами.При этом он заверил, что отбирает у церкви корпуса исключительно в благих целях: якобы чтобы заселить туда пленных и раненых, которые нуждаются в "духовной реабилитации".Бьют по верхамВ то же время в истории с лаврой есть и положительные изменения. В начале августа неравнодушным удалось собрать деньги и внести залог за наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.Весной Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании вооруженной агрессии России". Иерарха отправили на два месяца под домашний арест. А в середине июля — в СИЗО. Освободить его можно было, заплатив 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов).Правда, и здесь не обошлось без трудностей. Счет для сбора средств неоднократно блокировали, банки отказывались принимать платежи и возвращали деньги обратно.Практически одновременно с новостью об освобождении наместника СМИ сообщили, что решением Винницкого горсуда к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.Ему вменили в вину "оправдание вооруженной агрессии", "попытку свержения конституционного строя", "посягательство на территориальную целостность" и критику раскольнической Православной церкви Украины.В УПЦ назвали осуждение неправомерным, а приговор — заведомо незаконным и подлежащим пересмотру. В церкви полагают, что решение приняли "с существенным нарушением норм материального и процессуального права".Прокуратура также намерена обжаловать вердикт. Но по иной причине — чтобы тюремный срок увеличили на год. Аналогичное обвинение в "симпатиях к российской стороне" предъявили и главе Черкасской епархии.А на днях на допрос в полицию вызвали управделами УПЦ митрополита Запорожского Луку. Поводом стали его публикации в Telegram — правоохранители расценили их как "разжигание межрелигиозной вражды и ненависти". В тот же день на основании лингвистической экспертизы возбудили уголовное дело."Мне показали экспертное заключение. Может быть, этот человек и разбирается в филологии, но совершенно не разбирается в вопросах богословия, <…> мне вменяется в вину, что я использую словосочетание "хула на Духа Святаго", — отметил иерарх.Согласно данным СБУ, с февраля прошлого года спецслужба завела 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, в том числе — высокопоставленных. Уже вынесено 15 обвинительных приговоров. Около двух десятков клириков, имеющих российский паспорт, лишили украинского гражданства.Идут до конца"Власти не спешат трогать самого главу Украинской церкви митрополита Онуфрия. Он — весьма влиятельная в стране фигура и пользуется уважением у большой части населения. Поэтому бьют по ближайшему окружению", — говорит религиовед Роман Лункин.Он добавляет, что репрессии в отношении высшего духовенства приобрели характер "злой издевки": сумма залога почти в миллион долларов — неподъемная; экспертиза постов в личном блоге — сомнительная. И так далее. Не исключено, констатирует ученый, что такими темпами власти сместят и самого митрополита Онуфрия.Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко, в свою очередь, считает, что это непродуктивный путь."Украинская церковь, — поясняет он, — это крупнейшая в стране конфессия, к которой принадлежит абсолютное большинство населения. Вести с ней борьбу — самоубийство".При этом эксперты сходятся во мнении, что пока для УПЦ складывается не самая благоприятная ситуация. В церкви, как и в обществе, возникло разделение: несколько епархий оказалось на подконтрольных России территориях, некоторые священники под давлением уходят в раскол. А Киев, кажется, не намерен ослаблять хватку. И скандалы внутри религиозной организации ему только на руку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, россия, служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение