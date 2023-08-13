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В Иране около 733 человек пострадали из-за песчаной бури, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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15:57 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/burya-1889812610.html
В Иране около 733 человек пострадали из-за песчаной бури, сообщили СМИ
В Иране около 733 человек пострадали из-за песчаной бури, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
В Иране около 733 человек пострадали из-за песчаной бури, сообщили СМИ
По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:57
2023-08-13T15:57
в мире
иран
белуджистан
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции."После новой волны бури в районе Систан и Белуджистан в пяти городах Заболь, Заак, Хамон, Хирманд и Нимруз 733 человека этого региона обратились в больницы и медицинские центры", - говорится в сообщении. Отмечается, что у пострадавших были диагностированы проблемы с дыханием, сердцем и глазами. Агентство добавляет, что из 733 пострадавших 58 человек в настоящее время госпитализированы, остальные вернулись домой после оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20220505/irak-1787028471.html
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в мире, иран, белуджистан, здоровье - общество
В мире, Иран, Белуджистан, Здоровье - Общество
В Иране около 733 человек пострадали из-за песчаной бури, сообщили СМИ

Mehr: на юго-востоке Ирана около 733 человек пострадали из-за песчаной бури

© Фото : Unsplash/elCaritoПесчаная буря
Песчаная буря - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Unsplash/elCarito
Песчаная буря. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. По меньшей мере 733 человека пострадали в результате песчаной бури, которая накрыла иранскую провинцию Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на замглавы Университета медицинских наук провинции.
«
"После новой волны бури в районе Систан и Белуджистан в пяти городах Заболь, Заак, Хамон, Хирманд и Нимруз 733 человека этого региона обратились в больницы и медицинские центры", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что у пострадавших были диагностированы проблемы с дыханием, сердцем и глазами.
Агентство добавляет, что из 733 пострадавших 58 человек в настоящее время госпитализированы, остальные вернулись домой после оказания медицинской помощи.
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