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В Мордовии открыли комбикормовый завод - РИА Новости, 12.08.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
19:12 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/zavod-1889739469.html
В Мордовии открыли комбикормовый завод
В Мордовии открыли комбикормовый завод - РИА Новости, 12.08.2023
В Мордовии открыли комбикормовый завод
Новое комбикормовое производство открыли в Кочкуровском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T19:12
2023-08-12T19:12
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Новое комбикормовое производство открыли в Кочкуровском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час агрофирма "Норов" реализовала за два года. "Это важное событие - с открытием каждого такого завода повышается уровень жизни сотрудников предприятия... "Норов" работает очень системно - это современное предприятие. Тем, кто здесь будет работать, желаю, чтобы всегда была максимальная загрузка производства", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который приехал посмотреть новое производство. Руководитель республики вручил награды сотрудникам МПК "Норовский" и строителям, принимавшим участие в возведении завода. Инвестпроект обошелся агрофирме почти в 300 миллионов рублей. Средняя заработная плата на заводе 58 тысяч рублей. Корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий "Норова".
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артем здунов
Республика Мордовия, Артем Здунов
В Мордовии открыли комбикормовый завод

В Кочкуровском районе Мордовии открыли комбикормовый завод

© Depositphotos.com / okieponyКомбикорм
Комбикорм - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Depositphotos.com / okiepony
Комбикорм. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Новое комбикормовое производство открыли в Кочкуровском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час агрофирма "Норов" реализовала за два года.
«
"Это важное событие - с открытием каждого такого завода повышается уровень жизни сотрудников предприятия... "Норов" работает очень системно - это современное предприятие. Тем, кто здесь будет работать, желаю, чтобы всегда была максимальная загрузка производства", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который приехал посмотреть новое производство.
Руководитель республики вручил награды сотрудникам МПК "Норовский" и строителям, принимавшим участие в возведении завода.
Инвестпроект обошелся агрофирме почти в 300 миллионов рублей. Средняя заработная плата на заводе 58 тысяч рублей. Корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий "Норова".
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