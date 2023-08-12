https://ria.ru/20230812/zavod-1889739469.html

В Мордовии открыли комбикормовый завод

В Мордовии открыли комбикормовый завод - РИА Новости, 12.08.2023

В Мордовии открыли комбикормовый завод

Новое комбикормовое производство открыли в Кочкуровском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T19:12

2023-08-12T19:12

2023-08-12T19:12

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Новое комбикормовое производство открыли в Кочкуровском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час агрофирма "Норов" реализовала за два года. "Это важное событие - с открытием каждого такого завода повышается уровень жизни сотрудников предприятия... "Норов" работает очень системно - это современное предприятие. Тем, кто здесь будет работать, желаю, чтобы всегда была максимальная загрузка производства", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова, который приехал посмотреть новое производство. Руководитель республики вручил награды сотрудникам МПК "Норовский" и строителям, принимавшим участие в возведении завода. Инвестпроект обошелся агрофирме почти в 300 миллионов рублей. Средняя заработная плата на заводе 58 тысяч рублей. Корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий "Норова".

https://ria.ru/20230728/medikamenty-1886872693.html

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артем здунов