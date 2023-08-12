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"Когда узнали, пошли мурашки". Что умели секретные солдаты холодной войны
"Когда узнали, пошли мурашки". Что умели секретные солдаты холодной войны - РИА Новости, 12.08.2023
"Когда узнали, пошли мурашки". Что умели секретные солдаты холодной войны
Ведущие мировые державы десятилетиями готовили боевых экстрасенсов. Эти программы закрыли совсем недавно — по крайней мере, официально. О достижениях и провалах РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:00
2023-08-12T08:00
2023-08-12T08:02
сша
москва
ирак
усама бен ладен
анатолий квашнин
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
российская академия наук
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Ведущие мировые державы десятилетиями готовили боевых экстрасенсов. Эти программы закрыли совсем недавно — по крайней мере, официально. О достижениях и провалах разведчиков со "сверхспособностями" — в материале РИА Новости.Шпионские игрыВ 1977-м московский корреспондент The Los Angeles Times Роберт Тот получил от информатора 25-страничный документ. Он ожидал, что найдет там данные о советских разработках в области парапсихологии. Однако убедиться в этом не успел: как только бумаги оказались в руках у журналиста, его задержали сотрудники КГБ."Инцидент с Тотом напоминал ловушку, —писала тогда The New York Times. — Вряд ли документ на самом деле содержал важную информацию".Однако, по данным издания, работу в этом направлении в Советском Союзе действительно вели. Предположение укрепил советский физик-перебежчик Август Штерн, утверждавший, что в конце 1960-х годов провел три года в секретной сибирской лаборатории. Там он якобы искал физическую основу для психической энергии, или так называемых пси-частиц.В США тоже пытались поставить себе на службу "скрытые возможности" человеческого разума. Точно неизвестно, когда началась гонка паранормальных вооружений. Однако в архивной статье The New York Times есть рассуждения о том, что стало триггером.В конце 1950-х — начале 1960-х ВМС США и Стэнфордский научно-исследовательский институт проводили эксперименты в области телепатии, чтобы выяснить, способна ли она обеспечить незаметную связь с подводными лодками. "Насколько известно, эксперименты не увенчались успехом, — отмечало издание. — Но весть о них достигла Москвы и, по-видимому, вызвала интерес к теме на высоком уровне"."Звездные врата"По данным ЦРУ, к 1975-му Советский Союз тратил на психотронные исследования более 300 миллионов рублей в год. Объем выделяемых средств и количество задействованного персонала впечатляли. В Лэнгли всерьез опасались, что Советы достигли прорыва в этой области. Хотя подтверждений не было.Теперь пришел черед США. И в 1978-м — спустя год после задержания Роберта Тота — Пентагон совместно со Стэнфордским исследовательским институтом создает секретное подразделение, ныне известное как "Звездные врата".Небольшой отряд состоял из военных и гражданских лиц, которые, как считалось, обладают экстрасенсорными способностями. Они действовали в интересах военной разведки, старались увидеть нужные объекты на расстоянии.О конкретных операциях стало известно из расследования ЦРУ, обнародованного в 1995-м. Например, экстрасенсов просили определить местонахождение туннелей, вырытых Северной Кореей под демилитаризованной зоной. Услугами пользовались и другие федеральные ведомства. По их заданию менталисты пытались узнать, чем занимаются конкретные лица в преступных организациях. Или выявить иностранных шпионов.ЦРУ пришло к выводу, что усилия экстрасенсов практической пользы не принесли. В том же 1995-м программу закрыли. Почти за два десятилетия на нее потратили 20 миллионов долларов из федерального бюджета."Агент 003"Впрочем, известны и удачи американских боевых "психиков". Как минимум в одном случае им удалось с высокой точностью предсказать будущее. По крайней мере, запись об этом содержится в журнале секретного подразделения, сообщала в 1997-м The Washington Post.Согласно отчету, 15 мая 1987 года некий "агент 003", армейский капитан, вошел в состояние "потока сознания" и в течение часа описывал свои видения и ощущения.Якобы он стал свидетелем события, происходившего "над сушей и водой". В нем участвовал военный корабль США, целью которого было "ждать, наблюдать". Последовала "яркая вспышка", "яркий свет", а затем — звук "зззззтт"."Агент 003" различил сбрасываемую с воздуха ракету Exocet французского производства. Описал "металлический лязг", дым и людей, лежавших посреди обломков.При этом, по словам "ясновидца", в событии участвовали две сущности, представлявшие собой разные национальности или расы. Он предположил, что инцидент произошел в результате "непрофессионализма" и был "непреднамеренным".Как пишет издание, новости, пришедшие три дня спустя, "вызвали мурашки у всех, кто имел отношение к подразделению". Истребитель ВВС Ирака (страна в то время была союзником США) случайно выпустил две ракеты Exocet по американскому фрегату "Старк" в Персидском заливе, что привело к жертвам среди экипажа.По мнению критиков, "видение" было чистой случайностью. Его мог спровоцировать информационный шум о "танкерной войне", которая в то время активно шла в регионе."Тысяча и три ночи"Следующий ход в глобальной "битве экстрасенсов" сделал СССР. Узнав о программе "Звездные врата", Министерство обороны в 1989-м создает Экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Кодовое название — воинская часть 10003, или "Тысяча и три ночи".Начальником стал генерал-лейтенант, доктор технических и философских наук Алексей Савин. В задачу управления среди прочего входило изучение и практическое применение экстрасенсорных способностей — ясновидения, телепатии.Годовой бюджет составлял около четырех миллионов долларов. При этом "Тысяча и три ночи" подчинялась напрямую начальнику Генерального штаба."То есть никакого контроля, никакой ревизии на что средства уходят. Ничего замечательней, чтобы повернуть потоки денег из госбюджета в нужное русло, просто нет", — заявлял в одном из интервью председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров.Воинская часть 10003 просуществовала до 2003-го (по другим данным — 2004-го), когда ее закрыл начальник Генштаба Анатолий Квашнин. Однако Савин и его соратники продолжили активно выступать в прессе, уверяя, что успехи сверхсекретного управления были реальными. По их словам, экстрасенсы помогали МВД раскрывать преступления. Во время боевых действий в Чечне составляли схемы минных полей. А в ходе бомбардировок Югославии передавали сербам данные о целях авиаударов НАТО — якобы благодаря этому удалось сбить несколько ракет.Найти бен ЛаденаРоссия и США — не единственные страны, где экстрасенсов пытались привлекать к решению боевых и разведывательных задач. Есть данные о том, что услугами "психика-шпиона" пользовался и Моссад. В фильме — расследовании BBC утверждалось, что на израильскую разведку работал Ури Геллер — иллюзионист, мистификатор и самопровозглашенный ясновидец. Сам артист сотрудничество со спецслужбами охотно подтверждает.А 2007-м стало известно, что секретные испытания с привлечением экстрасенсов проводят военные Соединенного Королевства. С помощью телепатов и ясновидцев они надеялись отыскать тайники с оружием и даже самого Усаму бен Ладена.В исследовании британского Министерства обороны, проведенном в 2002-м, добровольцам завязывали глаза и просили "увидеть" содержимое непрозрачных конвертов. Большинство испытуемых безнадежно ошибались. А один так усердно пытался сосредоточиться, что заснул. Программу признали бесперспективной, но успели потратить на нее 18 тысяч фунтов стерлингов.Таким образом, путем проб, ошибок и крупных финансовых вложений военные и разведчики ведущих мировых держав убедились — экстрасенсы бесполезны. Впрочем, пока эта истина очевидна далеко не всем. Так, к услугам людей, якобы обладающих сверхспособностями, до сих пор прибегают некоторые российские следователи и европейские чиновники. Правда, в последнее время таких случаев все меньше.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, ирак, усама бен ладен, анатолий квашнин, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, российская академия наук
США, Москва, Ирак, Усама бен Ладен, Анатолий Квашнин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Российская академия наук
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Ведущие мировые державы десятилетиями готовили боевых экстрасенсов. Эти программы закрыли совсем недавно — по крайней мере, официально. О достижениях и провалах разведчиков со "сверхспособностями" — в материале РИА Новости.
В 1977-м московский корреспондент The Los Angeles Times Роберт Тот получил от информатора 25-страничный документ. Он ожидал, что найдет там данные о советских разработках в области парапсихологии. Однако убедиться в этом не успел: как только бумаги оказались в руках у журналиста, его задержали сотрудники КГБ.
"Инцидент с Тотом напоминал ловушку, —писала
тогда The New York Times. — Вряд ли документ на самом деле содержал важную информацию".
Однако, по данным издания, работу в этом направлении в Советском Союзе действительно вели. Предположение укрепил советский физик-перебежчик Август Штерн, утверждавший, что в конце 1960-х годов провел три года в секретной сибирской лаборатории. Там он якобы искал физическую основу для психической энергии, или так называемых пси-частиц.
В США
тоже пытались поставить себе на службу "скрытые возможности" человеческого разума. Точно неизвестно, когда началась гонка паранормальных вооружений. Однако в архивной статье The New York Times есть рассуждения о том, что стало триггером.
В конце 1950-х — начале 1960-х ВМС США и Стэнфордский научно-исследовательский институт проводили эксперименты в области телепатии, чтобы выяснить, способна ли она обеспечить незаметную связь с подводными лодками. "Насколько известно, эксперименты не увенчались успехом, — отмечало издание. — Но весть о них достигла Москвы
и, по-видимому, вызвала интерес к теме на высоком уровне".
По данным ЦРУ
, к 1975-му Советский Союз тратил
на психотронные исследования более 300 миллионов рублей в год. Объем выделяемых средств и количество задействованного персонала впечатляли. В Лэнгли всерьез опасались, что Советы достигли прорыва в этой области. Хотя подтверждений не было.
Теперь пришел черед США. И в 1978-м — спустя год после задержания Роберта Тота — Пентагон
совместно со Стэнфордским исследовательским институтом создает секретное подразделение, ныне известное как "Звездные врата".
Небольшой отряд состоял из военных и гражданских лиц, которые, как считалось, обладают экстрасенсорными способностями. Они действовали в интересах военной разведки, старались увидеть нужные объекты на расстоянии.
О конкретных операциях стало известно из расследования ЦРУ, обнародованного
в 1995-м. Например, экстрасенсов просили определить местонахождение туннелей, вырытых Северной Кореей под демилитаризованной зоной. Услугами пользовались и другие федеральные ведомства. По их заданию менталисты пытались узнать, чем занимаются конкретные лица в преступных организациях. Или выявить иностранных шпионов.
ЦРУ пришло к выводу, что усилия экстрасенсов практической пользы не принесли. В том же 1995-м программу закрыли. Почти за два десятилетия на нее потратили 20 миллионов долларов из федерального бюджета.
Впрочем, известны и удачи американских боевых "психиков". Как минимум в одном случае им удалось с высокой точностью предсказать будущее. По крайней мере, запись об этом содержится в журнале секретного подразделения, сообщала
в 1997-м The Washington Post.
Согласно отчету, 15 мая 1987 года некий "агент 003", армейский капитан, вошел в состояние "потока сознания" и в течение часа описывал свои видения и ощущения.
Якобы он стал свидетелем события, происходившего "над сушей и водой". В нем участвовал военный корабль США, целью которого было "ждать, наблюдать". Последовала "яркая вспышка", "яркий свет", а затем — звук "зззззтт".
"Агент 003" различил сбрасываемую с воздуха ракету Exocet французского производства. Описал "металлический лязг", дым и людей, лежавших посреди обломков.
При этом, по словам "ясновидца", в событии участвовали две сущности, представлявшие собой разные национальности или расы. Он предположил, что инцидент произошел в результате "непрофессионализма" и был "непреднамеренным".
Как пишет издание, новости, пришедшие три дня спустя, "вызвали мурашки у всех, кто имел отношение к подразделению". Истребитель ВВС Ирака
(страна в то время была союзником США) случайно выпустил две ракеты Exocet по американскому фрегату "Старк" в Персидском заливе
, что привело к жертвам среди экипажа.
По мнению критиков, "видение" было чистой случайностью. Его мог спровоцировать информационный шум о "танкерной войне", которая в то время активно шла в регионе.
Следующий ход в глобальной "битве экстрасенсов" сделал СССР
. Узнав о программе "Звездные врата", Министерство обороны в 1989-м создает Экспертно-аналитическое управление по необычным возможностям человека и особым видам вооружений. Кодовое название — воинская часть 10003, или "Тысяча и три ночи".
Начальником стал генерал-лейтенант, доктор технических и философских наук Алексей Савин. В задачу управления среди прочего входило изучение и практическое применение экстрасенсорных способностей — ясновидения, телепатии.
Годовой бюджет составлял около четырех миллионов долларов. При этом "Тысяча и три ночи" подчинялась напрямую начальнику Генерального штаба.
"То есть никакого контроля, никакой ревизии на что средства уходят. Ничего замечательней, чтобы повернуть потоки денег из госбюджета в нужное русло, просто нет", — заявлял
в одном из интервью председатель Комиссии РАН
по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров.
Воинская часть 10003 просуществовала до 2003-го (по другим данным — 2004-го), когда ее закрыл начальник Генштаба Анатолий Квашнин
. Однако Савин и его соратники продолжили активно выступать в прессе, уверяя, что успехи сверхсекретного управления были реальными. По их словам, экстрасенсы помогали МВД раскрывать преступления. Во время боевых действий в Чечне составляли схемы минных полей. А в ходе бомбардировок Югославии
передавали сербам данные о целях авиаударов НАТО
— якобы благодаря этому удалось сбить несколько ракет.
Россия
и США — не единственные страны, где экстрасенсов пытались привлекать к решению боевых и разведывательных задач. Есть данные о том, что услугами "психика-шпиона" пользовался и Моссад. В фильме — расследовании BBC утверждалось, что на израильскую разведку работал Ури Геллер — иллюзионист, мистификатор и самопровозглашенный ясновидец. Сам артист сотрудничество со спецслужбами охотно подтверждает
.
А 2007-м стало известно, что секретные испытания с привлечением экстрасенсов проводят
военные Соединенного Королевства. С помощью телепатов и ясновидцев они надеялись отыскать тайники с оружием и даже самого Усаму бен Ладена.
В исследовании британского Министерства обороны, проведенном в 2002-м, добровольцам завязывали глаза и просили "увидеть" содержимое непрозрачных конвертов. Большинство испытуемых безнадежно ошибались. А один так усердно пытался сосредоточиться, что заснул. Программу признали бесперспективной, но успели потратить на нее 18 тысяч фунтов стерлингов.
Таким образом, путем проб, ошибок и крупных финансовых вложений военные и разведчики ведущих мировых держав убедились — экстрасенсы бесполезны. Впрочем, пока эта истина очевидна далеко не всем. Так, к услугам людей, якобы обладающих сверхспособностями, до сих пор прибегают некоторые российские следователи
и европейские чиновники
. Правда, в последнее время таких случаев все меньше.
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