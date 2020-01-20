Красноярские следователи рассказали о сотрудничестве с экстрасенсами

КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Следователи из Красноярского края для раскрытия особо сложных преступлений привлекают экстрасенсов и используют снимки со спутников, сообщил журналистам руководитель управления криминалистики регионального главка СК Артем Кротов.
"Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо. У нас в центральном аппарате есть взаимодействие с институтом прикладной психологии", - сказал Кротов на пресс-конференции в Красноярске.
По его словам, в особо сложных случаях запрашиваются снимки из космоса. Они используются в коррупционных делах, когда необходимо выяснить, когда было построено здание или вырублен лес в тайге. Причем давность преступления может исчисляться годами.
По информации ведомства, в Красноярском крае в прошлом году на 15% сократилось количество убийств, на 46% - изнасилований. При этом раскрываемость убийств составляет 91%, а изнасилований - почти 100%.