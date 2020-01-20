Красноярские следователи рассказали о сотрудничестве с экстрасенсами

"Когда традиционными методами не можем раскрыть преступление, мы применяем и нетрадиционные методы. Потому что все инструменты хороши для раскрытия преступления… Мы даже экстрасенсов привлекаем, когда необходимо. У нас в центральном аппарате есть взаимодействие с институтом прикладной психологии", - сказал Кротов на пресс-конференции в Красноярске.