https://ria.ru/20230812/vzryv-1889677053.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2023

В Днепропетровской области прогремели взрывы

В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Вилкул. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:34

2023-08-12T10:34

2023-08-12T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

александр вилкул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.Тем не менее украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видно, как в небо поднимаются большие клубы дыма.Как следует из онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, около десяти утра в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Одесской областях объявляли воздушную тревогу, но вскоре ее отменили. По информации издания Klymenko.Time, в Кривом Роге сирены включили уже после взрыва.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html

днепропетровская область

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, кривой рог, александр вилкул