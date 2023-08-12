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В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 12.08.2023 (обновлено: 14:44 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/vzryv-1889677053.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.08.2023
В Днепропетровской области прогремели взрывы
В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Вилкул. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:34
2023-08-12T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
александр вилкул
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Вилкул. &quot;Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет&quot;, — написал он.Тем не менее украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видно, как в небо поднимаются большие клубы дыма.Как следует из онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, около десяти утра в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Одесской областях объявляли воздушную тревогу, но вскоре ее отменили. По информации издания Klymenko.Time, в Кривом Роге сирены включили уже после взрыва.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Александр Вилкул
В Днепропетровской области прогремели взрывы

Мэр украинского Кривого Рога Вилкул сообщил о взрывах в городе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В украинском городе Кривой Рог (Днепропетровская область) прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр Александр Вилкул.
«

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

Тем не менее украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют снимки с места событий, на которых видно, как в небо поднимаются большие клубы дыма.
Как следует из онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, около десяти утра в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Одесской областях объявляли воздушную тревогу, но вскоре ее отменили. По информации издания Klymenko.Time, в Кривом Роге сирены включили уже после взрыва.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогАлександр Вилкул
 
 
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