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Источник в Анкаре: дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются - РИА Новости, 12.08.2023
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20:32 12.08.2023 (обновлено: 20:45 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/vstrecha-1889747072.html
Источник в Анкаре: дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются
Источник в Анкаре: дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются - РИА Новости, 12.08.2023
Источник в Анкаре: дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются
Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока на стадии обсуждения, турецкая сторона... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:32
2023-08-12T20:45
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Турецкий телеканал A Haber сообщил в субботу, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен визит Эрдогана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки"."Пока на стадии обсуждения, конкретики нет", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения местных СМИ о предполагаемой дате переговоров лидеров Турции и России.По его словам, как уже ранее заявлялось президентом Турции Тайипом Эрдоганом, "Анкара рассчитывает на то, что переговоры состоятся в августе"."Но пока никакой конкретики нет, как только появится ясность, мы проинформируем общественность", - резюмировал источник РИА Новости.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
Источник в Анкаре: дата и место переговоров Путина и Эрдогана обсуждаются

Турецкая сторона рассчитывает на встречу Путина и Эрдогана в августе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Турецкий телеканал A Haber сообщил в субботу, что лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа - начале сентября, при этом не исключен визит Эрдогана в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".
"Пока на стадии обсуждения, конкретики нет", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения местных СМИ о предполагаемой дате переговоров лидеров Турции и России.
По его словам, как уже ранее заявлялось президентом Турции Тайипом Эрдоганом, "Анкара рассчитывает на то, что переговоры состоятся в августе".
"Но пока никакой конкретики нет, как только появится ясность, мы проинформируем общественность", - резюмировал источник РИА Новости.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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Вчера, 16:34
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ мире
 
 
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