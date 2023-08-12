https://ria.ru/20230812/vstrecha-1889719954.html

СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа

СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа

Турецкий телеканал AHaber утверждает, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа-начале... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:15

2023-08-12T16:15

2023-08-12T16:15

россия

турция

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

большая двадцатка

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СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости. Турецкий телеканал AHaber утверждает, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа-начале сентября, при этом не исключен визит Эрдогана в Россию. "Ближе к концу августа возможна встреча Эрдогана с Путиным. Мы ожидаем визита Путина в Турцию, но возможен и визит в другую сторону (визит Эрдогана в Россию – ред.). В конце августа-начале сентября ожидается личная встреча двух лидеров, в том числе будет обсуждаться "зерновая сделка", - сообщила в эфире канала корреспондент президентского пула Рюйя Аккуш. По ее словам, исход переговоров важен не только для России и Турции, но и для нуждающихся в зерне африканских стран. Также Эрдоган планирует ряд зарубежных визитов, в частности, 20 августа он посетит Венгрию, 9-10 сентября приедет на саммит G20 в Индии, а с 17 по 21 сентября посетит заседания Генассамблеи ООН. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки. Песков сообщал, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

россия

турция

украина

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россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, большая двадцатка, оон