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Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.08.2023
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16:34 12.08.2023 (обновлено: 16:39 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 12.08.2023
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил телеканалу Ahaber, что уверен в способности президента Реджепа Тайипа Эрдогана успешно убедить Россию возобновить... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:34
2023-08-12T16:39
россия
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
яшар гюлер
оон
россельхозбанк
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СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил телеканалу Ahaber, что уверен в способности президента Реджепа Тайипа Эрдогана успешно убедить Россию возобновить "зерновую сделку". По его словам, "очевидно, насколько серьезны могут быть последствия приостановки поставок зерна из Украины и РФ, что есть риск возникновения голода". "На нашего президента легла ответственность по решению этой проблемы. Благодаря его инициативе, известной как зерновой коридор, было поставлено более 33 миллионов тонн зерна нуждающимся странам. Как говорил генеральный секретарь ООН, все мировые лидеры следят за этой проблемой и верят, что только наш президент сможет ее решить. Наш президент предпринимает интенсивные усилия для поиска решений проблемы. И я лично уверен, что наш президент способен решить эту проблему", - заявил министр в интервью телеканалу Ahaber. Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник Эрдоган. По его словам, решение проблемы зависит от выполнения обещаний западными странами. Также Эрдоган заявлял, что Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам. Президент РФ Владимир Путин минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка". Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
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россия, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, яшар гюлер, оон, россельхозбанк, зерновая сделка
Россия, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Яшар Гюлер, ООН, Россельхозбанк, Зерновая сделка
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку

Гюлер: Эрдоган способен убедить Россию возобновить зерновую сделку

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил телеканалу Ahaber, что уверен в способности президента Реджепа Тайипа Эрдогана успешно убедить Россию возобновить "зерновую сделку".
По его словам, "очевидно, насколько серьезны могут быть последствия приостановки поставок зерна из Украины и РФ, что есть риск возникновения голода".
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"На нашего президента легла ответственность по решению этой проблемы. Благодаря его инициативе, известной как зерновой коридор, было поставлено более 33 миллионов тонн зерна нуждающимся странам. Как говорил генеральный секретарь ООН, все мировые лидеры следят за этой проблемой и верят, что только наш президент сможет ее решить. Наш президент предпринимает интенсивные усилия для поиска решений проблемы. И я лично уверен, что наш президент способен решить эту проблему", - заявил министр в интервью телеканалу Ahaber.
Анкара продолжает контакты для возобновления "зерновой сделки", заявил во вторник Эрдоган. По его словам, решение проблемы зависит от выполнения обещаний западными странами.
Также Эрдоган заявлял, что Анкара прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам. Президент РФ Владимир Путин минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках "зерновой сделки".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
 
РоссияТурцияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЯшар ГюлерООНРоссельхозбанкЗерновая сделка
 
 
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