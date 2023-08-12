https://ria.ru/20230812/ptsu-1889746074.html
Власти Бучи в Киевской области заявили о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ
Власти Бучи в Киевской области заявили о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ - РИА Новости, 12.08.2023
Власти Бучи в Киевской области заявили о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ
Горсовет города Буча Киевской области Украины утверждает, что церковь Почаевской иконы Божьей матери канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешла в РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:17
2023-08-12T20:17
2023-08-12T20:17
религия
украина
буча
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православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Горсовет города Буча Киевской области Украины утверждает, что церковь Почаевской иконы Божьей матери канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешла в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ). "Первая церковь в Буче перешла в ПЦУ. Сегодня, 12 августа, на Киевский площади состоялось религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучанцев было принято решение о переходе церкви Почаевской иконы Божией Матери УПЦ в ПЦУ. По данным счетной комиссии из 348 присутствующих, "за" переход проголосовало 337 человек. Против было 11", - говорится в сообщении Бучанского горсовета в соцсети Facebook*. В горсовете добавили, что собравшиеся также поддержали обращение к Владимиру Зеленскому и украинскому парламенту с призывом запретить УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, буча, киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Буча, Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Власти Бучи в Киевской области заявили о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ
Горсовет Бучи в Киевской области заявил о переводе местной церкви УПЦ в ПЦУ
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Горсовет города Буча Киевской области Украины утверждает, что церковь Почаевской иконы Божьей матери канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешла в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ).
"Первая церковь в Буче перешла в ПЦУ. Сегодня, 12 августа, на Киевский площади состоялось религиозное собрание города, на котором большинством голосов бучанцев было принято решение о переходе церкви Почаевской иконы Божией Матери УПЦ в ПЦУ. По данным счетной комиссии из 348 присутствующих, "за" переход проголосовало 337 человек. Против было 11", - говорится в сообщении Бучанского горсовета в соцсети Facebook*.
В горсовете добавили, что собравшиеся также поддержали обращение к Владимиру Зеленскому и украинскому парламенту с призывом запретить УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ