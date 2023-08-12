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Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.08.2023
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Религия
 
09:18 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/ptsu-1889671381.html
Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ
Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.08.2023
Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ
Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:18
2023-08-12T09:18
религия
украина
черновицкая область
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает областная военная администрация. "Еще одна религиозная община Буковины официально перешла из УПЦ в ПЦУ. Проведена государственная регистрация изменений в сведения в ЕГР (единый государственный реестр юридических лиц - ред.) о религиозной общине в селе Ивановцы Днестровского района, изменившую каноническое подчинение с УПЦ путем подчинения управлению Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети. Ранее украинское издание "24 канал" сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина
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украина, черновицкая область, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ

В Черновицкой области сельская община УПЦ перешла к раскольнической ПЦУ

© iStock.com / Oleksandr TkachenkoГород Черновцы, Украина
Город Черновцы, Украина - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© iStock.com / Oleksandr Tkachenko
Город Черновцы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает областная военная администрация.
"Еще одна религиозная община Буковины официально перешла из УПЦ в ПЦУ. Проведена государственная регистрация изменений в сведения в ЕГР (единый государственный реестр юридических лиц - ред.) о религиозной общине в селе Ивановцы Днестровского района, изменившую каноническое подчинение с УПЦ путем подчинения управлению Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети.
Ранее украинское издание "24 канал" сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Кадр видео, записанного Николаевскиом храме в Белой Церкви Киевской области
Раскольники ПЦУ захватили Николаевский храм канонической УПЦ
2 августа, 12:57
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьХмельницкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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