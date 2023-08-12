https://ria.ru/20230812/ptsu-1889671381.html

Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ

Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.08.2023

Религиозная община в Черновицкой области перешла к раскольнической ПЦУ

Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T09:18

2023-08-12T09:18

2023-08-12T09:18

религия

украина

черновицкая область

хмельницкая область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Религиозная община в селе Ивановцы Черновицкой области на западе Украины вышла из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает областная военная администрация. "Еще одна религиозная община Буковины официально перешла из УПЦ в ПЦУ. Проведена государственная регистрация изменений в сведения в ЕГР (единый государственный реестр юридических лиц - ред.) о религиозной общине в селе Ивановцы Днестровского района, изменившую каноническое подчинение с УПЦ путем подчинения управлению Православной церкви Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в соцсети. Ранее украинское издание "24 канал" сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230802/upts-1887765596.html

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Екатерина Зайцева

украина, черновицкая область, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц