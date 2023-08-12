https://ria.ru/20230812/pshenitsa-1889709040.html

Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы

Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы - РИА Новости, 12.08.2023

Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы

Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:21

2023-08-12T15:21

2023-08-12T15:21

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сша

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете, следует из материалов. Согласно материалам, прогноз экспортного потенциала российской пшеницы в новом сезоне повышен до 48 миллионов тонн с предыдущей оценки 47,5 миллиона тонн (ей также предшествовала более низкая оценка, 46,5 миллиона). Прогноз валового сбора пшеницы в РФ тогда по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов РФ). Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора в РФ ячменя снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона. Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 55 миллионов тонн. По оценке USDA, в целом в мире валовый сбор пшеницы может составить 793,373 миллиона тонн (месяцем ранее он оценивался в 796,666 миллиона тонн. Мировой урожай кукурузы оценивается в 1,214 миллиарда тонн (до этого – 1, 224 миллиарда), ячменя – в 142,643 миллиона тонн (до этого - 145,755 миллиона тонн).

https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html

https://ria.ru/20230703/zerno-1881809339.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сша, россия