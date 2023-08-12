https://ria.ru/20230812/pshenitsa-1889709040.html
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы - РИА Новости, 12.08.2023
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы
Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:21
2023-08-12T15:21
2023-08-12T15:21
экономика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете, следует из материалов. Согласно материалам, прогноз экспортного потенциала российской пшеницы в новом сезоне повышен до 48 миллионов тонн с предыдущей оценки 47,5 миллиона тонн (ей также предшествовала более низкая оценка, 46,5 миллиона). Прогноз валового сбора пшеницы в РФ тогда по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов РФ). Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора в РФ ячменя снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона. Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 55 миллионов тонн. По оценке USDA, в целом в мире валовый сбор пшеницы может составить 793,373 миллиона тонн (месяцем ранее он оценивался в 796,666 миллиона тонн. Мировой урожай кукурузы оценивается в 1,214 миллиарда тонн (до этого – 1, 224 миллиарда), ячменя – в 142,643 миллиона тонн (до этого - 145,755 миллиона тонн).
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888103569.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сша, россия
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), США, Россия
Минсельхоз США повысил оценку экспортного потенциала российской пшеницы
Минсельхоз США повысил оценку экспорта российской пшеницы до 48 миллионов тонн
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллионов тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете, следует из материалов.
Согласно материалам, прогноз экспортного потенциала российской пшеницы в новом сезоне повышен до 48 миллионов тонн с предыдущей оценки 47,5 миллиона тонн (ей также предшествовала более низкая оценка, 46,5 миллиона). Прогноз валового сбора пшеницы в РФ тогда по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов РФ).
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Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора в РФ ячменя снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона.
Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы - 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - в 55 миллионов тонн.
По оценке USDA, в целом в мире валовый сбор пшеницы может составить 793,373 миллиона тонн (месяцем ранее он оценивался в 796,666 миллиона тонн. Мировой урожай кукурузы оценивается в 1,214 миллиарда тонн (до этого – 1, 224 миллиарда), ячменя – в 142,643 миллиона тонн (до этого - 145,755 миллиона тонн).
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