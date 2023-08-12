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Шойгу с Лихачевым облетели полигон на Новой Земле

Шойгу с Лихачевым облетели полигон на Новой Земле - РИА Новости, 12.08.2023

Шойгу с Лихачевым облетели полигон на Новой Земле

Министр обороны РФ Сергей Шойгу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:04

2023-08-12T08:04

2023-08-12T10:27

безопасность

алексей лихачев

сергей шойгу

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новая земля

россия

ссср

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны РФ вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ. Центральный полигон Российской Федерации образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на нём было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - сказали в ведомстве. В министерстве уточнили, что "основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники".

https://ria.ru/20230223/paritet-1853889686.html

новая земля

россия

ссср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу инспектирует организацию служебной деятельности на Новой Земле Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщили в министерстве. Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. Там расположена самая северная школа в России, рассчитанная на более чем 250 учеников. В Минобороны напомнили, что в прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад c зимним садом, спортзалом и бассейном. Сейчас готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих, еще один пока что строится. 2023-08-12T08:04 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, алексей лихачев, сергей шойгу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новая земля, россия, ссср