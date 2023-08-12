https://ria.ru/20230812/nochzavodov-1887354134.html

"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля

"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля - РИА Новости, 12.08.2023

"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля

На один вечер, 12 августа, индустриальные пространства 16 регионов России откроют двери для посетителей в рамках первого Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:02

культура

культура

россия

тула

тульский завод "октава"

ярославль

екатеринбург

калуга

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. На один вечер, 12 августа, индустриальные пространства 16 регионов России откроют двери для посетителей в рамках первого Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гостей промзоны ждут выставки, спектакли, мультимедийные инсталляции. Зачем сегодня идти на завод — в материале РИА Новости."Фестиваль дает общее представление об индустриальном наследии. Завод — это красиво, завод — это история, у завода может быть вторая жизнь", — говорит главный продюсер мероприятия Мария Туркина.На призыв организаторов откликнулось более 90 действующих и бывших производств. Конкурсный отбор прошли 18.Легендарные производства становятся культурно притягательнымиСамую многочисленную категорию — "Завод-гигант" — представляют десять предприятий. Они самостоятельно реализуют культурные проекты.Например, творческий индустриальный кластер "Октава" и Музей станка в Туле. "Октава" — знаменитый завод электроакустики. В микрофоны, сделанные тут, говорили Юрий Левитан и Юрий Гагарин, пели Владимир Высоцкий и Iron Maiden. Здесь проведут экскурсию по подготовленной совместно с Политехническим музеем выставке "Человек и машина" — расскажут о связи технической эволюции с творчеством.Музыкальный рейв из звучания тибетских поющих чаш и электронной музыки с параллельным видео-артом, созданным нейросетью, — так "Ночь заводов" пройдет на территории предприятия "Элмат" в Калуге. А в Дербенте гостей фестиваля ждут экскурсии по арт-маршруту завода "Дербент вино" с видом на Каспийское море и зона с инсталляциями около крепостной стены — объектом культурного наследия ЮНЕСКО.В Ярославле — аудиопрогулка по фабрике "Красный Перекоп", наследнице Ярославской большой мануфактуры, основанной в XVIII веке. С историей Эльмаша в Екатеринбурге познакомят на выставке в пространстве "Заря".В Тюменском отделении Свердловской железной дороги — выставки сибирских архитекторов, скульпторов и ремесленников, модный показ, концертная программа и гастрономическое путешествие по региону. А на Калининградском вагоностроительном заводе — театральные и звуковые перформансы местных художников.Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода в Петрозаводске почти четверть тысячелетия были центром промышленного производства Карелии. Тут гостям "Ночи заводов" предложат поразмышлять о покинутых и трансформирующихся индустриальных площадках.В московском центре творческих индустрий "Фабрика" — показ Большого фестиваля мультфильмов. В городе Слободской Кировской области — экскурсия на Водонапорную башню, построенную по проекту вятского зодчего Ивана Чарушина.Музыка уральских заводовНа промышленных объектах Большого Урала — спектакли-променады "Лаборатории новых медиа" Новой сцены Александринского театра.На нефтехимических предприятиях "Сибура" в Перми и Тобольске — музыкальный спектакль-променад о взаимодействии искусства и производства. Звуки заводов послужили основой для симфонии, которую там исполнят впервые. А на Челябинском трубопрокатном заводе подготовили свето-звуковой театральный перформанс.В кластере "На Заводе", бывшем предприятии Турчаниновых-Соломирских в Свердловской области, гостей ждут живая классическая музыка, театральные постановки, экскурсии, лекции и мастер-классы.В арт-центре "Воскресенский завод" в Башкортостане — экскурсии, а на мини-ярмарке с локальной продукцией предложат воскресенскую лапшу — "прабабушку" соответствующего фастфуда.Пропуск в мир искусстваВ арт-пространстве часового завода "Ракета" в Петергофе, на Большой ивановской мануфактуре и в пролетах Первого блока цехов Чеховского завода энергетического машиностроения ("ЧЗЭМ-Энергомаш") разместят мультимедийные инсталляции студии dreamlaser.Проникнуться индустриальной эстетикойИнтересный и понятный рассказ об эстетике и смыслах производств может привлечь молодежь, считают организаторы фестиваля. Стереотип о темных заводских сводах, тяжком труде сменится пониманием, что сегодня это высокоточное и технологичное дело. Организатор фестиваля — Центр поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", среди проектов которого — Уральская индустриальная биеннале современного искусства и Nemoskva.

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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