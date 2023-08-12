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"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля - РИА Новости, 12.08.2023
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Культура
 
08:00 12.08.2023 (обновлено: 08:02 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/nochzavodov-1887354134.html
"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля
"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля - РИА Новости, 12.08.2023
"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля
На один вечер, 12 августа, индустриальные пространства 16 регионов России откроют двери для посетителей в рамках первого Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:00
2023-08-12T08:02
культура
культура
россия
тула
тульский завод "октава"
ярославль
екатеринбург
калуга
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. На один вечер, 12 августа, индустриальные пространства 16 регионов России откроют двери для посетителей в рамках первого Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гостей промзоны ждут выставки, спектакли, мультимедийные инсталляции. Зачем сегодня идти на завод — в материале РИА Новости.&quot;Фестиваль дает общее представление об индустриальном наследии. Завод — это красиво, завод — это история, у завода может быть вторая жизнь&quot;, — говорит главный продюсер мероприятия Мария Туркина.На призыв организаторов откликнулось более 90 действующих и бывших производств. Конкурсный отбор прошли 18.Легендарные производства становятся культурно притягательнымиСамую многочисленную категорию — "Завод-гигант" — представляют десять предприятий. Они самостоятельно реализуют культурные проекты.Например, творческий индустриальный кластер "Октава" и Музей станка в Туле. "Октава" — знаменитый завод электроакустики. В микрофоны, сделанные тут, говорили Юрий Левитан и Юрий Гагарин, пели Владимир Высоцкий и Iron Maiden. Здесь проведут экскурсию по подготовленной совместно с Политехническим музеем выставке "Человек и машина" — расскажут о связи технической эволюции с творчеством.Музыкальный рейв из звучания тибетских поющих чаш и электронной музыки с параллельным видео-артом, созданным нейросетью, — так "Ночь заводов" пройдет на территории предприятия "Элмат" в Калуге. А в Дербенте гостей фестиваля ждут экскурсии по арт-маршруту завода "Дербент вино" с видом на Каспийское море и зона с инсталляциями около крепостной стены — объектом культурного наследия ЮНЕСКО.В Ярославле — аудиопрогулка по фабрике "Красный Перекоп", наследнице Ярославской большой мануфактуры, основанной в XVIII веке. С историей Эльмаша в Екатеринбурге познакомят на выставке в пространстве "Заря".В Тюменском отделении Свердловской железной дороги — выставки сибирских архитекторов, скульпторов и ремесленников, модный показ, концертная программа и гастрономическое путешествие по региону. А на Калининградском вагоностроительном заводе — театральные и звуковые перформансы местных художников.Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода в Петрозаводске почти четверть тысячелетия были центром промышленного производства Карелии. Тут гостям "Ночи заводов" предложат поразмышлять о покинутых и трансформирующихся индустриальных площадках.В московском центре творческих индустрий "Фабрика" — показ Большого фестиваля мультфильмов. В городе Слободской Кировской области — экскурсия на Водонапорную башню, построенную по проекту вятского зодчего Ивана Чарушина.Музыка уральских заводовНа промышленных объектах Большого Урала — спектакли-променады "Лаборатории новых медиа" Новой сцены Александринского театра.На нефтехимических предприятиях "Сибура" в Перми и Тобольске — музыкальный спектакль-променад о взаимодействии искусства и производства. Звуки заводов послужили основой для симфонии, которую там исполнят впервые. А на Челябинском трубопрокатном заводе подготовили свето-звуковой театральный перформанс.В кластере "На Заводе", бывшем предприятии Турчаниновых-Соломирских в Свердловской области, гостей ждут живая классическая музыка, театральные постановки, экскурсии, лекции и мастер-классы.В арт-центре "Воскресенский завод" в Башкортостане — экскурсии, а на мини-ярмарке с локальной продукцией предложат воскресенскую лапшу — "прабабушку" соответствующего фастфуда.Пропуск в мир искусстваВ арт-пространстве часового завода "Ракета" в Петергофе, на Большой ивановской мануфактуре и в пролетах Первого блока цехов Чеховского завода энергетического машиностроения ("ЧЗЭМ-Энергомаш") разместят мультимедийные инсталляции студии dreamlaser.Проникнуться индустриальной эстетикойИнтересный и понятный рассказ об эстетике и смыслах производств может привлечь молодежь, считают организаторы фестиваля. Стереотип о темных заводских сводах, тяжком труде сменится пониманием, что сегодня это высокоточное и технологичное дело. Организатор фестиваля — Центр поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", среди проектов которого — Уральская индустриальная биеннале современного искусства и Nemoskva.
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Анастасия Силкина
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культура, россия, тула, тульский завод "октава", ярославль, екатеринбург, калуга, дербент, слободской, петрозаводск, тюмень, республика башкортостан, сибур-химпром, челябинск, куда сходить , политехнический музей, что посмотреть
Культура, Культура, Россия, Тула, Тульский завод "Октава", Ярославль, Екатеринбург, Калуга, Дербент, Слободской, Петрозаводск, Тюмень, Республика Башкортостан, Сибур-Химпром, Челябинск, куда сходить , Политехнический музей, что посмотреть

"Ночь заводов" по всей России: самые интересные события фестиваля

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Чеховский завод энергетического машиностроения "ЧЗЭМ-Энергомаш"
Чеховский завод энергетического машиностроения ЧЗЭМ-Энергомаш
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анастасия Силкина. На один вечер, 12 августа, индустриальные пространства 16 регионов России откроют двери для посетителей в рамках первого Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гостей промзоны ждут выставки, спектакли, мультимедийные инсталляции. Зачем сегодня идти на завод — в материале РИА Новости.
«

"Фестиваль дает общее представление об индустриальном наследии. Завод — это красиво, завод — это история, у завода может быть вторая жизнь", — говорит главный продюсер мероприятия Мария Туркина.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода
Цех Высота 239 Челябинского трубопрокатного завода
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
Цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода
На призыв организаторов откликнулось более 90 действующих и бывших производств. Конкурсный отбор прошли 18.

Легендарные производства становятся культурно притягательными

Самую многочисленную категорию — "Завод-гигант" — представляют десять предприятий. Они самостоятельно реализуют культурные проекты.
Например, творческий индустриальный кластер "Октава" и Музей станка в Туле. "Октава" — знаменитый завод электроакустики. В микрофоны, сделанные тут, говорили Юрий Левитан и Юрий Гагарин, пели Владимир Высоцкий и Iron Maiden. Здесь проведут экскурсию по подготовленной совместно с Политехническим музеем выставке "Человек и машина" — расскажут о связи технической эволюции с творчеством.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Экспозиция Музея станка в здании кластера "Октава" в Туле

Экспозиция Музея станка в здании кластера Октава в Туле

Экспозиция Музея станка в здании кластера "Октава" в Туле

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Дербентская винодельческая компания
Дербентская винодельческая компания
Дербентская винодельческая компания
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2

Экспозиция Музея станка в здании кластера "Октава" в Туле

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 2
Дербентская винодельческая компания
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
Музыкальный рейв из звучания тибетских поющих чаш и электронной музыки с параллельным видео-артом, созданным нейросетью, — так "Ночь заводов" пройдет на территории предприятия "Элмат" в Калуге.
А в Дербенте гостей фестиваля ждут экскурсии по арт-маршруту завода "Дербент вино" с видом на Каспийское море и зона с инсталляциями около крепостной стены — объектом культурного наследия ЮНЕСКО.
В Ярославле — аудиопрогулка по фабрике "Красный Перекоп", наследнице Ярославской большой мануфактуры, основанной в XVIII веке. С историей Эльмаша в Екатеринбурге познакомят на выставке в пространстве "Заря".
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов" / Андрей МоргуновФабрика "Красный Перекоп"
Фабрика Красный Перекоп
Фабрика "Красный Перекоп"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов" / Андрей Моргунов
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Пространство "Заря" в Екатеринбурге
Пространство Заря в Екатеринбурге
Пространство "Заря" в Екатеринбурге
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
Фабрика "Красный Перекоп"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов" / Андрей Моргунов
1 из 2
Пространство "Заря" в Екатеринбурге
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
В Тюменском отделении Свердловской железной дороги — выставки сибирских архитекторов, скульпторов и ремесленников, модный показ, концертная программа и гастрономическое путешествие по региону. А на Калининградском вагоностроительном заводе — театральные и звуковые перформансы местных художников.
Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода в Петрозаводске почти четверть тысячелетия были центром промышленного производства Карелии. Тут гостям "Ночи заводов" предложат поразмышлять о покинутых и трансформирующихся индустриальных площадках.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Здания Тюменского отделения Свердловской железной дороги
Здания Тюменского отделения Свердловской железной дороги
Здания Тюменского отделения Свердловской железной дороги
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Калининградский вагоностроительный завод
Калининградский вагоностроительный завод
Калининградский вагоностроительный завод
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода
Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода
Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
3 из 3
Здания Тюменского отделения Свердловской железной дороги
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 3
Калининградский вагоностроительный завод
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 3
Цеха Александровского (Онежского тракторного) завода
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
3 из 3
В московском центре творческих индустрий "Фабрика" — показ Большого фестиваля мультфильмов. В городе Слободской Кировской области — экскурсия на Водонапорную башню, построенную по проекту вятского зодчего Ивана Чарушина.

Музыка уральских заводов

На промышленных объектах Большого Урала — спектакли-променады "Лаборатории новых медиа" Новой сцены Александринского театра.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов""Сибур-Химпром" в Перми
Сибур-Химпром в Перми
"Сибур-Химпром" в Перми
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Производственный комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске
Производственный комплекс ЗапСибНефтехим в Тобольске
Производственный комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
"Сибур-Химпром" в Перми
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
Производственный комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
На нефтехимических предприятиях "Сибура" в Перми и Тобольске — музыкальный спектакль-променад о взаимодействии искусства и производства. Звуки заводов послужили основой для симфонии, которую там исполнят впервые. А на Челябинском трубопрокатном заводе подготовили свето-звуковой театральный перформанс.
В кластере "На Заводе", бывшем предприятии Турчаниновых-Соломирских в Свердловской области, гостей ждут живая классическая музыка, театральные постановки, экскурсии, лекции и мастер-классы.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских
Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских
Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Арт-центр "Воскресенский завод"
Арт-центр Воскресенский завод
Арт-центр "Воскресенский завод"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
Арт-центр "Воскресенский завод"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
В арт-центре "Воскресенский завод" в Башкортостане — экскурсии, а на мини-ярмарке с локальной продукцией предложат воскресенскую лапшу — "прабабушку" соответствующего фастфуда.

Пропуск в мир искусства

В арт-пространстве часового завода "Ракета" в Петергофе, на Большой ивановской мануфактуре и в пролетах Первого блока цехов Чеховского завода энергетического машиностроения ("ЧЗЭМ-Энергомаш") разместят мультимедийные инсталляции студии dreamlaser.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Арт-пространство часового завода "Ракета"
Арт-пространство часового завода Ракета
Арт-пространство часового завода "Ракета"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Большая ивановская мануфактура
Большая ивановская мануфактура
Большая ивановская мануфактура
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2
Арт-пространство часового завода "Ракета"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
1 из 2
Большая ивановская мануфактура
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
2 из 2

Проникнуться индустриальной эстетикой

Интересный и понятный рассказ об эстетике и смыслах производств может привлечь молодежь, считают организаторы фестиваля. Стереотип о темных заводских сводах, тяжком труде сменится пониманием, что сегодня это высокоточное и технологичное дело.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"Завод "Элмат"
Завод Элмат
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Ночь заводов"
Завод "Элмат"
Организатор фестиваля Центр поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ", среди проектов которого Уральская индустриальная биеннале современного искусства и Nemoskva.
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КультураКультураРоссияТулаТульский завод "Октава"ЯрославльЕкатеринбургКалугаДербентСлободскойПетрозаводскТюменьРеспублика БашкортостанСибур-ХимпромЧелябинсккуда сходитьПолитехнический музейчто посмотреть
 
 
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