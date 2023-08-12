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Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии - РИА Новости, 12.08.2023
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20:54 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/niger-1889749118.html
Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии
Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии - РИА Новости, 12.08.2023
Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии
Демонстрация против потенциальной военной акции в отношении Нигера прошла в нигерийском городе Кано на севере страны, сообщила местная газета Nation. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:54
2023-08-12T20:54
в мире
нигер
кано (штат)
мохамед базум
нигерия
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Демонстрация против потенциальной военной акции в отношении Нигера прошла в нигерийском городе Кано на севере страны, сообщила местная газета Nation. "Некоторые жители Кано выступили против предполагаемого применения силы Экономическим сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС) для урегулирования кризиса, связанного с государственным переворотом в Нигере", - пишет издание. Газета отметила, что участники демонстрации скандировали: "Нигер наш, мы не хотим войны, война против Нигера - это несправедливость, заговор западных сил". В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html
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нигер
кано (штат)
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в мире, нигер, кано (штат), мохамед базум, нигерия, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Кано (штат), Мохамед Базум, Нигерия, Переворот в Нигере — 2023
Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии

Демонстрация против военной агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВооружённые силы Нигерии
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вооружённые силы Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Демонстрация против потенциальной военной акции в отношении Нигера прошла в нигерийском городе Кано на севере страны, сообщила местная газета Nation.
"Некоторые жители Кано выступили против предполагаемого применения силы Экономическим сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС) для урегулирования кризиса, связанного с государственным переворотом в Нигере", - пишет издание.
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Газета отметила, что участники демонстрации скандировали: "Нигер наш, мы не хотим войны, война против Нигера - это несправедливость, заговор западных сил".
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерКано (штат)Мохамед БазумНигерияПереворот в Нигере — 2023
 
 
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