https://ria.ru/20230812/niger-1889749118.html

Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии

Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии - РИА Новости, 12.08.2023

Демонстрация против агрессии в отношении Нигера прошла на севере Нигерии

Демонстрация против потенциальной военной акции в отношении Нигера прошла в нигерийском городе Кано на севере страны, сообщила местная газета Nation. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T20:54

2023-08-12T20:54

2023-08-12T20:54

в мире

нигер

кано (штат)

мохамед базум

нигерия

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Демонстрация против потенциальной военной акции в отношении Нигера прошла в нигерийском городе Кано на севере страны, сообщила местная газета Nation. "Некоторые жители Кано выступили против предполагаемого применения силы Экономическим сообществом Западноафриканских государств (ЭКОВАС) для урегулирования кризиса, связанного с государственным переворотом в Нигере", - пишет издание. Газета отметила, что участники демонстрации скандировали: "Нигер наш, мы не хотим войны, война против Нигера - это несправедливость, заговор западных сил". В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

кано (штат)

нигерия

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в мире, нигер, кано (штат), мохамед базум, нигерия, переворот в нигере — 2023