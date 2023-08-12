https://ria.ru/20230812/miting-1889757238.html

В Тель-Авиве вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг - РИА Новости, 12.08.2023

В Тель-Авиве вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 32-й раз... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T23:17

2023-08-12T23:17

2023-08-12T23:42

в мире

тель-авив

израиль

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ярив левин

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 32-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках локаций по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть более 100 тысяч человек. Газета The Jerusalem Post сообщила, что в ходе акции протеста в Тель-Авиве полиция арестовала троих молодых палестинцев, которые незаконно въехали в Израиль. Отмечается, что полицейские смогли вычислить их в многотысячной толпе демонстрантов. Инцидент произошел ровно через неделю после трагического теракта в Тель-Авиве, совершенном жителем Западного берега, в результате которого погиб израильский полицейский. Район проведения протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги и перекрестки были заполнены протестующими. На месте дежурила полиция и медики. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали флагами, а организаторы пообещали тотально парализовать экономику страны, если правительство не подчинится решениям Верховного суда, который в сентябре будет обсуждать неоднозначно принятый закон в рамках судебной реформы об отмене "стандарта разумности". В эту субботу к главной акции протеста против судебной реформы в Тель-Авиве присоединился лидер израильской оппозиции Яир Лапид. "Сегодня мы пришли на Каплан, чтобы сказать, что правительство, которое не подчиняется суду и закону, является незаконным правительством", - написал политик в Twitter. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон при полном бойкоте оппозиции лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения. Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что судебная реформа будет принята в сбалансированном виде отличном от первоначального плана, предложенного министром юстиции Яривом Левиным. В частности, правительство Израиля отказалось от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы - законопроекта, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда. Премьер также неоднократно утверждал, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы.

https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230730/1887212246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230708/izrail-ukraina-1883005055.html

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в мире, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ярив левин, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле