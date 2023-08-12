https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html

УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре

УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 12.08.2023

УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре

Киевская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил Информационно-просветительский... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:14

2023-08-12T13:14

2023-08-12T14:59

религия

киев

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви. Там пояснили, что с 10 августа комиссия Министерства культуры при поддержке полиции пытается опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в том числе гостиницы, в которых живут паломники. В результате верующие оказались заблокированными в зданиях, рядом стоит полиция и никого не пропускает."Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей. Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов", — говорится в сообщении. В УПЦ подчеркнули, что действия по опечатыванию корпусов Нижней лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований, так как решение, принятое Хозяйственным судом Киева в пользу заповедника, вступит в силу только после его подтверждения в апелляционной инстанции.Десятого августа Хозяйственный суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре, признав, что тот законно разорвал с монастырем договор об аренде помещений. В результате этого монахов могут выселить из монастыря. По словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, это решение суда стало "одним из позорнейших в истории Украины".Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.

https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра