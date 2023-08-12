https://ria.ru/20230812/lavra-1889694191.html
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 12.08.2023
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
Киевская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил Информационно-просветительский... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:14
2023-08-12T13:14
2023-08-12T14:59
религия
киев
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил Информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви. Там пояснили, что с 10 августа комиссия Министерства культуры при поддержке полиции пытается опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в том числе гостиницы, в которых живут паломники. В результате верующие оказались заблокированными в зданиях, рядом стоит полиция и никого не пропускает."Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей. Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов", — говорится в сообщении. В УПЦ подчеркнули, что действия по опечатыванию корпусов Нижней лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований, так как решение, принятое Хозяйственным судом Киева в пользу заповедника, вступит в силу только после его подтверждения в апелляционной инстанции.Десятого августа Хозяйственный суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре, признав, что тот законно разорвал с монастырем договор об аренде помещений. В результате этого монахов могут выселить из монастыря. По словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, это решение суда стало "одним из позорнейших в истории Украины".Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
УПЦ: полиция запрещает передавать хлеб паломникам в Киево-Печерской лавре
Полиция запрещает давать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Киевская полиция запрещает передавать хлеб для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, сообщил Информационно-просветительский отдел
канонической Украинской православной церкви.
Там пояснили, что с 10 августа комиссия Министерства культуры при поддержке полиции пытается опечатывать корпуса Киево-Печерской лавры, в том числе гостиницы, в которых живут паломники. В результате верующие оказались заблокированными в зданиях, рядом стоит полиция и никого не пропускает.
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных
"Мы располагаем видеозаписью, на которой зафиксировано, как в субботу работники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одном из заблокированных отелей. Действия полиции указывают на то, что организаторы незаконного опечатывания корпусов лавры, вероятно, рассматривают морение голодом как одно из средств изгнания православных монахов и верующих из корпусов", — говорится в сообщении.
В УПЦ подчеркнули, что действия по опечатыванию корпусов Нижней лавры до сих пор не имеют даже формально законных оснований, так как решение, принятое Хозяйственным судом Киева в пользу заповедника, вступит в силу только после его подтверждения в апелляционной инстанции.
Десятого августа Хозяйственный суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре, признав, что тот законно разорвал с монастырем договор об аренде помещений. В результате этого монахов могут выселить из монастыря. По словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, это решение суда стало "одним из позорнейших в истории Украины".
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, — древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. В советское время ее дважды закрывали. Возрождение обители началось во второй половине 1980-х годов. Постепенно в ведение монастыря передали ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще некоторые строения. Однако они оставались в собственности государства.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился в конце марта, после того как Министерство культуры Украины потребовало от монахов покинуть монастырь. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
. Настоятеля монастыря митрополита Павла отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. В начале июля его освободили под залог в 33 миллиона гривен.
Комиссия Министерства культуры продолжает опечатывать корпуса лавры. Как заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко, в гостиницах для паломников разместят украинских военнослужащих.
В РПЦ решение суда, позволяющее выселить монахов, назвали жесточайшим насилием над совестью сотен тысяч верующих, а действия украинских властей сравнили с советским богоборчеством 1920-1930-х годов.
Нижнюю лавру закроют, пока Минкульт Украины не вернет корпуса государству