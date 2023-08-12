https://ria.ru/20230812/kursk-1889719822.html

В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"

В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск" - РИА Новости, 12.08.2023

В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"

Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T16:14

2023-08-12T16:14

2023-08-12T16:14

санкт-петербург

годовщина гибели подлодки "курск"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ. "Памятные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства. Дань памяти погибшим подводникам отдали в Николо-Богоявленском морском соборе, где отслужили панихиду по воинам, погибшим в море. Затем у мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам. Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.

https://ria.ru/20220319/muzey-1778825558.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, годовщина гибели подлодки "курск"