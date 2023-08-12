Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск" - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/kursk-1889719822.html
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск" - РИА Новости, 12.08.2023
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:14
2023-08-12T16:14
санкт-петербург
годовщина гибели подлодки "курск"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_0:39:2797:1612_1920x0_80_0_0_eaee6c76d0b6e79c0b51a9c83e5a1d60.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ. "Памятные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства. Дань памяти погибшим подводникам отдали в Николо-Богоявленском морском соборе, где отслужили панихиду по воинам, погибшим в море. Затем у мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам. Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
https://ria.ru/20220319/muzey-1778825558.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_3bfaa18e464c63be80203718e202ae2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, годовщина гибели подлодки "курск"
Санкт-Петербург, Годовщина гибели подлодки "Курск"
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"

В Петербурге прошли мероприятия, посвященные годовщине гибели АПЛ "Курск"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятные мероприятия, посвященные годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
Памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели атомной подводной лодки Курск, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
"Памятные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.
Дань памяти погибшим подводникам отдали в Николо-Богоявленском морском соборе, где отслужили панихиду по воинам, погибшим в море. Затем у мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам.
Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.
В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко.
Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
Музей 10-го судоремонтного завода (ОСК)
Фрагмент подлодки "Курск" представили в музее 10-го судоремонтного завода
19 марта 2022, 15:00
 
Санкт-ПетербургГодовщина гибели подлодки "Курск"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала