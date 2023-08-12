https://ria.ru/20230812/kursk-1889719822.html
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск" - РИА Новости, 12.08.2023
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:14
2023-08-12T16:14
2023-08-12T16:14
санкт-петербург
годовщина гибели подлодки "курск"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_0:39:2797:1612_1920x0_80_0_0_eaee6c76d0b6e79c0b51a9c83e5a1d60.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ. "Памятные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства. Дань памяти погибшим подводникам отдали в Николо-Богоявленском морском соборе, где отслужили панихиду по воинам, погибшим в море. Затем у мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам. Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО, которая подошла к ней слишком близко. Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
https://ria.ru/20220319/muzey-1778825558.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697713_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_3bfaa18e464c63be80203718e202ae2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, годовщина гибели подлодки "курск"
Санкт-Петербург, Годовщина гибели подлодки "Курск"
В Петербурге почтили память экипажа АПЛ "Курск"
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные годовщине гибели АПЛ "Курск"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 23-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", прошли в Санкт-Петербурге в субботу, сообщили РИА Новости в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
"Памятные мероприятия завершены", - сказал собеседник агентства.
Дань памяти погибшим подводникам отдали в Николо-Богоявленском морском соборе, где отслужили панихиду по воинам, погибшим в море. Затем у мемориала "Курска" на Серафимовском кладбище прошла траурная церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам.
Подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, погибли все 118 членов экипажа. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса.
В ноябре 2021 года адмирал Вячеслав Попов, командующий Северным флотом на момент гибели "Курска" в августе 2000 года, заявил в интервью РИА Новости, что подлодка затонула в результате столкновения с субмариной НАТО
, которая подошла к ней слишком близко.
Мемориал на Серафимовском кладбище открыли к третьей годовщине гибели "Курска". Центральная скульптура мемориала представляет собой черный гранитный куб, над которым размещена выполненная из бронзы фигура буревестника. На одной стороне постамента выбиты фраза "Памяти экипажа "Курска" и координаты места, где затонула субмарина, на другой стороне - строка из предсмертной записки капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, погибшего на подлодке, "Отчаиваться не надо". Рядом с центральной скульптурой установлены 32 надгробия.
Фрагмент подлодки "Курск" представили в музее 10-го судоремонтного завода