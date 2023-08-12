https://ria.ru/20230812/konflikt-1889699803.html
В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами
В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами - РИА Новости, 12.08.2023
В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами
Конфликт между жителями двух сел в Дагестане был исчерпан, сотрудники полиции не стали никого задерживать, сообщила в субботу РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:46
2023-08-12T13:46
2023-08-12T13:46
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Конфликт между жителями двух сел в Дагестане был исчерпан, сотрудники полиции не стали никого задерживать, сообщила в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. Ранее сообщалось, что в результате конфликта, возникшего между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза Ногайского района из-за громкой музыки, в пятницу вечером на пустыре собрались жители этих сел, всего около 100 человек. Для не допущения эскалации конфликта на место выехали сотрудники полиции, руководство республиканского МВД, представители администрации района. На распространившихся в сети видеороликах видно, как отдельные участники инцидента бросают друг в друга камни, некоторые держат в руках палки, топоры. "Вчера вечером конфликт был исчерпан. Задержаний не было, доставлений в отдел не было. По моей информации, пострадавших тоже нет", – сказала Гариева.
https://ria.ru/20230812/gaz-1889686746.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами
Конфликт в Дагестане с участием около ста человек закончился без задержаний
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Конфликт между жителями двух сел в Дагестане был исчерпан, сотрудники полиции не стали никого задерживать, сообщила в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева.
Ранее сообщалось, что в результате конфликта, возникшего между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза Ногайского района из-за громкой музыки, в пятницу вечером на пустыре собрались жители этих сел, всего около 100 человек. Для не допущения эскалации конфликта на место выехали сотрудники полиции, руководство республиканского МВД, представители администрации района.
На распространившихся в сети видеороликах видно, как отдельные участники инцидента бросают друг в друга камни, некоторые держат в руках палки, топоры.
"Вчера вечером конфликт был исчерпан. Задержаний не было, доставлений в отдел не было. По моей информации, пострадавших тоже нет", – сказала Гариева.
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