https://ria.ru/20230812/konflikt-1889699803.html

В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами

В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами - РИА Новости, 12.08.2023

В Дагестане не стали задерживать участников конфликта между двумя селами

Конфликт между жителями двух сел в Дагестане был исчерпан, сотрудники полиции не стали никого задерживать, сообщила в субботу РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:46

2023-08-12T13:46

2023-08-12T13:46

происшествия

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Конфликт между жителями двух сел в Дагестане был исчерпан, сотрудники полиции не стали никого задерживать, сообщила в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева. Ранее сообщалось, что в результате конфликта, возникшего между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза Ногайского района из-за громкой музыки, в пятницу вечером на пустыре собрались жители этих сел, всего около 100 человек. Для не допущения эскалации конфликта на место выехали сотрудники полиции, руководство республиканского МВД, представители администрации района. На распространившихся в сети видеороликах видно, как отдельные участники инцидента бросают друг в друга камни, некоторые держат в руках палки, топоры. "Вчера вечером конфликт был исчерпан. Задержаний не было, доставлений в отдел не было. По моей информации, пострадавших тоже нет", – сказала Гариева.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889686746.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)