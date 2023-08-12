Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе
Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 12 авг — РИА Новости. Армения запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе армянского МИД.
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"Одиннадцатого августа Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате навязанной мирному населению Нагорного Карабаха полной блокады", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо из-за блокады Лачинского коридора.
Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина — у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.