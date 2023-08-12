https://ria.ru/20230812/karabakh-1889674068.html

Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе - РИА Новости, 12.08.2023

Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

Армения запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора,... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:00

2023-08-12T10:00

2023-08-12T15:57

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нагорный карабах

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совет безопасности оон

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ЕРЕВАН, 12 авг — РИА Новости. Армения запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора, сообщили в субботу в пресс-службе армянского МИД. "Одиннадцатого августа Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате навязанной мирному населению Нагорного Карабаха полной блокады", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Отмечается, что постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза заявил о нехватке товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо из-за блокады Лачинского коридора. Двадцать третьего апреля азербайджанские пограничники установили в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Он появился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина — у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех в Сюникской области Армении. КПП установили рядом с наблюдательным постом российских миротворцев. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российских миротворцев и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Армянские власти заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, нагорный карабах, оон, совет безопасности оон