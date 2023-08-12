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На строительство кампуса в Новгороде выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 12.08.2023
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20:00 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/kampus-1889745041.html
На строительство кампуса в Новгороде выделят шесть миллиардов рублей
На строительство кампуса в Новгороде выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 12.08.2023
На строительство кампуса в Новгороде выделят шесть миллиардов рублей
Не менее 6 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на возведение кампуса в Великом Новгороде, сообщил журналистам заместитель министра науки и высшего РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:00
2023-08-12T20:00
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Не менее 6 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на возведение кампуса в Великом Новгороде, сообщил журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов по итогам подписания концессионного соглашения о строительстве. "Апофеоз данных двух дней — это подписание соглашения, которое в присутствии губернатора произошло, по строительству кампуса мирового уровня. Буквально чуть больше, чем полгода назад принято было решение, что кампус Великого Новгорода входит в один из 17 проектов. Стал победителем второй волны отбора нашего большого проекта, который реализуется по поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.): 25 кампусов мирового уровня до 2030 года должны быть созданы в Российской Федерации. Вот один из них в Великом Новгороде... Коллеги уже начали проектирование, а сегодня мы логически документально оформили наши отношения между концессионером и концедентом.. Федеральный бюджет поддержит строительство кампуса в размере не менее 6 миллиардов рублей. В целом мы оцениваем проект чуть больше, чем (в - ред.) 10 млрд рублей", - сказал Гатиятов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он уточнил, что это даст большой толчок для развития университета. Генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов пояснил, что для проекта будет привлечен кредит. ОЭЗ "Новгородская" берет обязательства построить все своевременно. "Мы подписали документ, где четко прописаны все финансовые обязательства: со стороны Федерации будет выделено не менее 6 миллиардов рублей, со стороны региона будет выделено не менее 900 млн рублей, а управляющая компания - "Особая экономическая зона", которая выступает концессионером, она привлекает кредит в размере 3,5 миллиарда рублей и тем самым будет участвовать в этом проекте", - сказал Аюпов, чьи слова также приводит служба. "Мы начинаем строить кампус на 4 тысячи мест на полтора года раньше, чем изначально планировалось. Уже в этом году начнутся строительные работы. Концессионное соглашение означает, что регион в полном объеме свои обязательства планирует выполнять", - сказал глава региона Андрей Никитин после подписания соглашения, его слова приводит пресс-служба. Заявку Новгородской области на строительство студенческого кампуса мирового уровня правительство РФ одобрило в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – субсидия из федерального бюджета. Ввод объекта запланирован на 2026 год. Инициатива по созданию кампусов – часть национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.
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великий новгород, новгородская область
Великий Новгород, Новгородская область
На строительство кампуса в Новгороде выделят шесть миллиардов рублей

На строительство кампуса в Новгороде выделят не менее шести миллиардов рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиПодписание концессионного соглашения о строительстве кампуса в Великом Новгороде
Подписание концессионного соглашения о строительстве кампуса в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Подписание концессионного соглашения о строительстве кампуса в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Не менее 6 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета на возведение кампуса в Великом Новгороде, сообщил журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов по итогам подписания концессионного соглашения о строительстве.
"Апофеоз данных двух дней — это подписание соглашения, которое в присутствии губернатора произошло, по строительству кампуса мирового уровня. Буквально чуть больше, чем полгода назад принято было решение, что кампус Великого Новгорода входит в один из 17 проектов. Стал победителем второй волны отбора нашего большого проекта, который реализуется по поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.): 25 кампусов мирового уровня до 2030 года должны быть созданы в Российской Федерации. Вот один из них в Великом Новгороде... Коллеги уже начали проектирование, а сегодня мы логически документально оформили наши отношения между концессионером и концедентом.. Федеральный бюджет поддержит строительство кампуса в размере не менее 6 миллиардов рублей. В целом мы оцениваем проект чуть больше, чем (в - ред.) 10 млрд рублей", - сказал Гатиятов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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Он уточнил, что это даст большой толчок для развития университета. Генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов пояснил, что для проекта будет привлечен кредит. ОЭЗ "Новгородская" берет обязательства построить все своевременно.
"Мы подписали документ, где четко прописаны все финансовые обязательства: со стороны Федерации будет выделено не менее 6 миллиардов рублей, со стороны региона будет выделено не менее 900 млн рублей, а управляющая компания - "Особая экономическая зона", которая выступает концессионером, она привлекает кредит в размере 3,5 миллиарда рублей и тем самым будет участвовать в этом проекте", - сказал Аюпов, чьи слова также приводит служба.
"Мы начинаем строить кампус на 4 тысячи мест на полтора года раньше, чем изначально планировалось. Уже в этом году начнутся строительные работы. Концессионное соглашение означает, что регион в полном объеме свои обязательства планирует выполнять", - сказал глава региона Андрей Никитин после подписания соглашения, его слова приводит пресс-служба.
Заявку Новгородской области на строительство студенческого кампуса мирового уровня правительство РФ одобрило в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – субсидия из федерального бюджета. Ввод объекта запланирован на 2026 год. Инициатива по созданию кампусов – часть национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.
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