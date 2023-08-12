https://ria.ru/20230812/kamnepad-1889757727.html

В больнице остаются четверо пострадавших из-за камнепада в КБР

В больнице остаются четверо пострадавших из-за камнепада в КБР - РИА Новости, 12.08.2023

В больнице остаются четверо пострадавших из-за камнепада в КБР

Четыре человека, которые пострадали от камнепада в Кабардино-Балкарии, остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T23:23

2023-08-12T23:23

2023-08-12T23:23

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четыре человека, которые пострадали от камнепада в Кабардино-Балкарии, остаются в больнице, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. В 06.00 мск в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3,5 тысячи метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. Позже МЧС уточнило, что пострадали шесть человек, один – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения - погиб. Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн". "На стационарном лечении в Республиканской клинической больнице г. Нальчика остаются 4 человека, один из них в тяжелом состоянии. Двоим оказана амбулаторная помощь. Всем пострадавшим медицинская помощь оказана в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883641742.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)