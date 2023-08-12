https://ria.ru/20230812/gaz-1889688425.html

Стала известна причина взрыва газа в частном доме в Дербенте

Стала известна причина взрыва газа в частном доме в Дербенте - РИА Новости, 12.08.2023

Стала известна причина взрыва газа в частном доме в Дербенте

Нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, по предварительной информации, стало причиной взрыва газа в частном доме в дагестанском... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T12:29

2023-08-12T12:29

2023-08-12T12:29

происшествия

дербент

махачкала

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, по предварительной информации, стало причиной взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, в результате которого пострадала семья из пяти человек, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В субботу утром произошел взрыв газа в частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. По данным Минздрава республики, 14-летний ребенок с ожогами 95% поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Его родители в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, у мужчины – 60%. Двое других детей уже выписаны в удовлетворительном состоянии. "К сожалению, это уже второй инцидент с хлопком газа в жилом доме за эту неделю. Все обстоятельства выясняются, но уже, по предварительным данным, в обоих случаях можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", - написал Меликов. В среду, 9 августа, бытовой газ взорвался в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале. Как сообщали в минздраве республики, пострадали восемь человек: ребенок трех лет был госпитализирован и в тот же день отпущен домой, семерым взрослым оказали помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

дербент

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, республика дагестан