Стала известна причина взрыва газа в частном доме в Дербенте
Меликов: газ взорвался в доме в Дербенте из-за нарушения техники безопасности
Зажжение газовой конфорки. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, по предварительной информации, стало причиной взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, в результате которого пострадала семья из пяти человек, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В субботу утром произошел взрыв газа в частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. По данным Минздрава республики, 14-летний ребенок с ожогами 95% поверхности тела сейчас на искусственной вентиляции легких, он в крайне тяжелом состоянии. Его родители в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, у мужчины – 60%. Двое других детей уже выписаны в удовлетворительном состоянии.
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"К сожалению, это уже второй инцидент с хлопком газа в жилом доме за эту неделю. Все обстоятельства выясняются, но уже, по предварительным данным, в обоих случаях можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием", - написал Меликов.
В среду, 9 августа, бытовой газ взорвался в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале. Как сообщали в минздраве республики, пострадали восемь человек: ребенок трех лет был госпитализирован и в тот же день отпущен домой, семерым взрослым оказали помощь амбулаторно.