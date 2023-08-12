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Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике - РИА Новости, 12.08.2023
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08:49 12.08.2023 (обновлено: 09:12 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/flot-1889668705.html
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике - РИА Новости, 12.08.2023
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T08:49
2023-08-12T09:12
безопасность
россия
арктика
северный ледовитый океан
сергей шойгу
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, российскую группировку войск в арктической зоне проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксира "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" вышел из главной базы Северного флота - города Североморска - для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана", - сказали в Минобороны. Кроме того, отметили в Минобороны, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота. В Минобороны добавили, что в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.
https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html
россия
арктика
северный ледовитый океан
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Отряд кораблей решает задачи в арктической зоне Северного Ледовитого океана
Отряд кораблей Северного флота решает задачи в арктической зоне Северного Ледовитого океана
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безопасность, россия, арктика, северный ледовитый океан, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Арктика, Северный Ледовитый океан, Сергей Шойгу
Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в Арктике

Минобороны: корабли Северного флота вышли в море для решения задач в Арктике

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, российскую группировку войск в арктической зоне проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксира "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" вышел из главной базы Северного флота - города Североморска - для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана", - сказали в Минобороны.
Кроме того, отметили в Минобороны, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.
В Минобороны добавили, что в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.
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БезопасностьРоссияАрктикаСеверный Ледовитый океанСергей Шойгу
 
 
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