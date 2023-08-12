https://ria.ru/20230812/duda-1889663105.html

"Ждем отправки на фронт": поляки оценили идею погибнуть в войне с Россией

"Ждем отправки на фронт": поляки оценили идею погибнуть в войне с Россией - РИА Новости, 12.08.2023

"Ждем отправки на фронт": поляки оценили идею погибнуть в войне с Россией

Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T06:49

2023-08-12T06:49

2023-08-12T16:14

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анджей дуда

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели."Я не могу дождаться, когда США позвонят мне, чтобы объявить военное положение и отправить поляков и их семьи на смерть", — написал Riddick."Пусть польские солдаты умирают за интересы янки. Дуда, <...> ты годен только для того, чтобы отдать тебя под суд", — добавил polskiPolak."Американские солдаты никогда не будут сражаться за европейцев, что у этого Дуды в голове?" — возмутился Wąski. "Ты не нашел еще время, чтобы перестать искать в США "искупителя и спасителя" от всех европейских ошибок? Американцы вторгнутся и будут проливать свою кровь только тогда, когда прибыль будет дороже американской крови", — отметил Szymon Nowak."Это президент какой страны? Я уже запутался", — пошутил Piotr.На днях польский президент дал интервью американской газете The Washington Post, в котором заявил, что Россию на Украине можно остановить без особых затрат, поскольку американским солдатам пока не приходится там гибнуть. Дуда также признал, что Украина не в состоянии изменить баланс сил на поле боя, и призвал поставлять ей больше оружия.

https://ria.ru/20230712/sovet-1883653174.html

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