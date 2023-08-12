https://ria.ru/20230812/bayden-1889626874.html

Байден нашел в Китае бомбу замедленного действия

Байден нашел в Китае бомбу замедленного действия - РИА Новости, 12.08.2023

Байден нашел в Китае бомбу замедленного действия

"Китай является во многих случаях бомбой замедленного действия... Я не хочу вредить Китаю, но я слежу", — так сказал Джо Байден, выступая в штате Юта. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:00

2023-08-12T08:01

аналитика

в мире

китай

джо байден

си цзиньпин

сша

экономика

ван и (политик)

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"Китай является во многих случаях бомбой замедленного действия... Я не хочу вредить Китаю, но я слежу", — так сказал Джо Байден, выступая в штате Юта.Явную противоречивость американской политики в отношении Китая порой пытаются объяснить если не борьбой разных фракций в американской элите, то хитрым планом администрации Байдена. Например, не успел в июне госсекретарь Блинкен съездить в Пекин и даже встретиться с Си Цзиньпином, как президент Байден назвал китайского лидера диктатором. Тут же стали говорить, что все это неспроста, это такой сигнал Китаю, что американцы будут держать жесткую линию. Смысл подобной демонстрации неясен — китайцы и так знают, что англосаксы любят использовать метод кнута и пряника, но в ситуации, сложившейся в американо-китайских отношениях, он совсем не актуален. Ведь именно США нагнетают атмосферу — это они начали торговую войну с КНР, это они демонизируют китайское руководство, это они разыгрывают тайваньскую карту, это они пытаются всячески навредить китайско-европейским связям, оказывая давление на ЕС. Китай же просто хочет понять: с Вашингтоном еще можно пытаться вести диалог или уже стоит готовиться к разрыву и открытой конфронтации — то есть к российскому сценарию?В своем последнем выступлении Байден снова был противоречив — потому что начал с того, что опять оскорбил китайское руководство: "Китай находится в беде из-за замедления роста экономики и самого высокого уровня безработицы... У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих ребят проблемы, они совершают плохие поступки".То есть Китай — это главная угроза США, как говорят американские аналитики и считают рядовые американцы (если судить по данным опросов общественного мнения)? Байден не стал развивать тему, он сосредоточился на перечислении проблем китайской экономики, но и тут умудрился все напутать или исказить. По Байдену, темпы роста ВВП Китая составляют два процента, а в реальности — пять. Доля пенсионеров превышает количество людей трудоспособного возраста — и это тоже неправда. Ну а оценка китайского глобального "Одного пояса и пути" как "долга и петли" для участвующих в нем стран вообще не может рассматриваться иначе, как ворчание проигрывающего: Китай наращивает инвестиции по всему миру, в то время как Штаты теряют свои позиции.И вот как в Пекине должны относиться к подобным заявлениям? Понятно, что они адресованы в первую очередь внутренней аудитории: американцев уже так накачали антикитайской пропагандой, что она оттеснила русофобию и станет главным предвыборным фактором на президентских выборах в следующем году. Поэтому Байден и рассказывает соотечественникам, как он жестко ведет себя с Си, у которого к тому же полно проблем, — так что не одна Америка в сложной ситуации, и вообще у нее все под контролем на мировой арене. Все это можно пытаться продать американцам, но у китайцев от этого складывается впечатление, что с ними ведут себя абсолютно неискренне.То есть приезжающие к ним эмиссары из Вашингтона — а после Блинкена в Пекин прилетало еще несколько тяжеловесов — говорят о желании договариваться по сложным вопросам и искать какие-то компромиссы, а потом выясняется, что стратегия Байдена строится на том, что у Китая слабая позиция и скоро будут проблемы? Ведь если ты веришь, что твой визави скоро столкнется с проблемами, то зачем тебе сейчас искать приемлемый для обоих вариант. Ты лучше дождешься момента, когда он ослабнет и станет уступчивей. Такова американская стратегия?Похоже, что да. По крайней мере, если Байден верит в то, что говорит про Китай. Но эта стратегия не просто ошибочна — у Китая нет столь масштабных проблем в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе — она еще и опасна. Потому что Штаты, с одной стороны, делают ставку на ослабление Китая из-за внутренних проблем, с другой — пытаются усугубить и ускорить их своим давлением на него, а с третьей — еще и провоцируют Китай, обвиняя его в экспансии и планах нападения на Тайвань (прекрасно понимая, что Пекин не собирается переходить к силовому сценарию, к нему прибегнут только в том случае, если Штаты доведут ситуацию до предела — например, будут готовы к признанию независимости острова). То есть американская стратегия не только противоречива, но и приводит к ускорению деградации отношений с Китаем — к моменту, когда в Пекине придут к выводу, что говорить в Вашингтоне не с кем и не о чем. Конечно, это произойдет уже после 2024-го года — тем более что тогда американская элита действительно будет еще больше погружена во внутренние проблемы раскалывающейся страны.А пока что Китай даже не отвечает на байденовские размышлизмы. Хотя косвенным ответом можно посчитать слова министра иностранных дел Ван И, сказанные им в Сингапуре: "США в своем стремлении сохранить однополярную гегемонию не желают видеть развитие Китая и других развивающихся стран... Эта порочная практика только подорвет авторитет США, раскрыв тот факт, что эта страна стала крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире".А что делают с дестабилизаторами? Стабилизируют или изолируют — и если второй вариант зависит от усилий всего остального мира, то с первым, если смотреть на США изнутри, могут справиться только сами американцы. Хотя пока что представляются куда большими шансы на то, что дестабилизирующая роль Америки в мире будет аннулирована внутренней дестабилизацией, — как минус на минус дает плюс. Всем, кроме самих американцев.

https://ria.ru/20230809/kontrol-1888951433.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

https://ria.ru/20230801/vashington-1887474042.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, в мире, китай, джо байден, си цзиньпин, сша, экономика, ван и (политик), евросоюз