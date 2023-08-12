https://ria.ru/20230812/arest-1889700733.html

В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 12.08.2023

В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

Пытавшийся поджечь военкомат в Петроградском районе в Петербурге гражданин Узбекистана арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T14:01

2023-08-12T14:01

2023-08-12T14:01

происшествия

узбекистан

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Пытавшийся поджечь военкомат в Петроградском районе в Петербурге гражданин Узбекистана арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давронбека Юлдошева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (попытка совершения взрыва, поджога или иных действий) УК РФ", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что Юлдошев, "действуя совместно с неустановленными лицами, не позднее 22 часов 35 минут 10 августа, имея умысел на совершение террористического акта, приискал бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата". Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах города сообщалось, что полиция задержала гражданина Узбекистана 1999 года рождения, который фотографировал здание военкомата на Большой Монетной улице. При виде полицейских, он попытался скрыться, но был задержан. Как сообщал источник, при досмотре в его рюкзаке была бутылка с запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой содержался адрес здания военкомата и рецепт "коктейля Молотова".

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html

узбекистан

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, узбекистан, санкт-петербург