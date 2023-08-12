https://ria.ru/20230812/arest-1889700733.html
В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат
В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 12.08.2023
В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат
Пытавшийся поджечь военкомат в Петроградском районе в Петербурге гражданин Узбекистана арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T14:01
2023-08-12T14:01
2023-08-12T14:01
происшествия
узбекистан
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Пытавшийся поджечь военкомат в Петроградском районе в Петербурге гражданин Узбекистана арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давронбека Юлдошева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (попытка совершения взрыва, поджога или иных действий) УК РФ", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что Юлдошев, "действуя совместно с неустановленными лицами, не позднее 22 часов 35 минут 10 августа, имея умысел на совершение террористического акта, приискал бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата". Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах города сообщалось, что полиция задержала гражданина Узбекистана 1999 года рождения, который фотографировал здание военкомата на Большой Монетной улице. При виде полицейских, он попытался скрыться, но был задержан. Как сообщал источник, при досмотре в его рюкзаке была бутылка с запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой содержался адрес здания военкомата и рецепт "коктейля Молотова".
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, узбекистан, санкт-петербург
Происшествия, Узбекистан, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат
В Петербурге суд арестовал гражданина Узбекистана, пытавшегося поджечь военкомат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости.
Пытавшийся поджечь военкомат в Петроградском районе в Петербурге гражданин Узбекистана арестован, сообщила объединенная пресс-служба
судов города.
"Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давронбека Юлдошева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 - п.а ч.2 ст.205 (попытка совершения взрыва, поджога или иных действий) УК РФ", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что Юлдошев, "действуя совместно с неустановленными лицами, не позднее 22 часов 35 минут 10 августа, имея умысел на совершение террористического акта, приискал бутылку с горючим содержимым, а также предмет, служащий для получения открытого огня, после чего проследовал к зданию военного комиссариата".
Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах города сообщалось, что полиция задержала гражданина Узбекистана 1999 года рождения, который фотографировал здание военкомата на Большой Монетной улице. При виде полицейских, он попытался скрыться, но был задержан. Как сообщал источник, при досмотре в его рюкзаке была бутылка с запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой содержался адрес здания военкомата и рецепт "коктейля Молотова".
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