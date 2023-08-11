https://ria.ru/20230811/zapad-1889422577.html

В МИД России назвали главную задачу Запада

В МИД России назвали главную задачу Запада - РИА Новости, 11.08.2023

В МИД России назвали главную задачу Запада

Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:08

2023-08-11T09:08

2023-08-11T09:33

россия

дмитрий биричевский

евросоюз

центральная азия

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам", - сказал он в интервью агентству."В подобных условиях нацелены на продолжение тесной совместной работы с партнерами по повышению устойчивости национальных экономик посредством комплексного взаимодействия, координации усилий, прежде всего, в области импортозамещения и укрепления технологического суверенитета", - подчеркнул дипломат.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз хочет вести диалог с государствами Центральной Азии по вопросу соблюдения антироссийских санкций, однако намерен принимать меры против тех, кто способствует их обходу. По словам главы Евросовета, санкции будут направлены против тех, кто оказывает России поддержку, которую в ЕС могут расценить как помощь российскому оборонному сектору. Однако при этом он подтвердил, что в ЕС предпочитают диалог по этому вопросу и не собираются использовать экстерриториальные меры.ЕС с начала 2022 года утвердил десять пактов санкций против России, а в настоящее время готовит новые ограничительные меры.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html

https://ria.ru/20230623/prioritety-1879987387.html

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россия, дмитрий биричевский, евросоюз, центральная азия, в мире