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В Сергиевом Посаде завершили основной разбор завалов после взрыва

В Сергиевом Посаде завершили основной разбор завалов после взрыва - РИА Новости, 11.08.2023

В Сергиевом Посаде завершили основной разбор завалов после взрыва

Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, без вести пропавшими на сегодня числятся 8 человек, сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

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2023-08-11T10:26

2023-08-11T11:40

происшествия

россия

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен, без вести пропавшими на сегодня числятся 8 человек, сообщили в официальном Telegram-канале администрации горокруга. "Основной разбор завалов на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершен, областные подразделения МЧС покинули площадку", - отметили в администрации. Также в ведомстве дополнили, что на месте продолжает работать Следственный комитет, затем местные специалисты продолжат разгребать груды кирпича и раскуроченных металлоконструкций. "Региональные группировки МЧС выехали, остаются наши (городского округа - ред.) силы, то есть самый большой, огромный очаг, который был, вот этот вот завал с домами, то все разгребли. Остались локальные очаги, их много, еще будут разбирать, но после того, как даст разрешение Следственный комитет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Сергиева Посада.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позднее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров

россия

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад