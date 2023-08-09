https://ria.ru/20230809/vzryv-1889070538.html

Взрыв в Сергиевом Посаде

Взрыв в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Взрыв в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на складе пиротехники. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:32

2023-08-09T14:32

2023-08-09T22:49

фото

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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В Сергиевом Посаде прогремел взрыв на складе пиротехники. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)