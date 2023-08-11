https://ria.ru/20230811/vsu-1889421711.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за атак на Краснолиманском направлении

Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.08.2023

Марочко рассказал о потерях ВСУ из-за атак на Краснолиманском направлении

Украинские войска продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на краснолиманском направлении, атаки ведутся в районе города Сватово, а в ходе... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:55

2023-08-11T08:55

2023-08-11T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

андрей марочко

луганская народная республика

макеевка

сватово

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на краснолиманском направлении, атаки ведутся в районе города Сватово, а в ходе "мясных" штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток ВСУ потеряли порядка 100 человек убитыми, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России за 2 суток отразили три украинские атаки на Краснолиманском направлении. В четверг отмечалось, что успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны, потери противника на данном направлении составили до 60 солдат, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация". "Вооруженные формирования Украины продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. <…> Так, за насколько суток действия наступательного характера со стороны украинских боевиков отмечались как с севера-запада, так и с юго-запада населенного пункта Сватово. За несколько суток в результате "мясных" штурмов в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) безвозвратные потери в личном составе противника составили порядка 100 военнослужащих" - сообщил Марочко агентству. Он отметил, что действия украинских военных направлены на выявление слабых мест в российской обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, украинское командование перенаправляет основные усилия на другой.

луганская народная республика

макеевка

сватово

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика, макеевка, сватово