https://ria.ru/20230811/voenkomat-1889541159.html

В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина

В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина - РИА Новости, 11.08.2023

В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина

Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:36

2023-08-11T13:36

2023-08-11T13:36

происшествия

санкт-петербург

россия

узбекистан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили поджечь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", - рассказал собеседник. По его словам, полицейские задержали подозрительного мужчину и провели досмотр личных вещей. "В рюкзаке у него была бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой его просят поджечь здание", - рассказал источник. В переписке девушка обещает молодому человеку вернуть деньги за встречу с ней, которые он ранее перевел некому "администратору". Кроме того, по словам источника, в переписке содержался адрес здания, которое нужно поджечь, и рецепт по изготовлению коктейля Молотова. МВД РФ ранее заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html

https://ria.ru/20230711/ust-ilimsk-1883434933.html

санкт-петербург

россия

узбекистан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)