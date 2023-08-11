Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/voenkomat-1889541159.html
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина - РИА Новости, 11.08.2023
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина
Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:36
2023-08-11T13:36
происшествия
санкт-петербург
россия
узбекистан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили поджечь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", - рассказал собеседник. По его словам, полицейские задержали подозрительного мужчину и провели досмотр личных вещей. "В рюкзаке у него была бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой его просят поджечь здание", - рассказал источник. В переписке девушка обещает молодому человеку вернуть деньги за встречу с ней, которые он ранее перевел некому "администратору". Кроме того, по словам источника, в переписке содержался адрес здания, которое нужно поджечь, и рецепт по изготовлению коктейля Молотова. МВД РФ ранее заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html
https://ria.ru/20230711/ust-ilimsk-1883434933.html
санкт-петербург
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина

В Петербурге задержали узбекистанца с бутылкой бензина, снимавшего военкомат

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили поджечь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", - рассказал собеседник.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО
8 августа, 10:31
По его словам, полицейские задержали подозрительного мужчину и провели досмотр личных вещей. "В рюкзаке у него была бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой его просят поджечь здание", - рассказал источник.
В переписке девушка обещает молодому человеку вернуть деньги за встречу с ней, которые он ранее перевел некому "администратору". Кроме того, по словам источника, в переписке содержался адрес здания, которое нужно поджечь, и рецепт по изготовлению коктейля Молотова.
МВД РФ ранее заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Жителя Усть-Илимска, стрелявшего в военкома, будут судить за теракт
11 июля, 09:42
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияУзбекистанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала