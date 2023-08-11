https://ria.ru/20230811/voenkomat-1889541159.html
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина - РИА Новости, 11.08.2023
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина
Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:36
2023-08-11T13:36
2023-08-11T13:36
происшествия
санкт-петербург
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узбекистан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили поджечь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", - рассказал собеседник. По его словам, полицейские задержали подозрительного мужчину и провели досмотр личных вещей. "В рюкзаке у него была бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой его просят поджечь здание", - рассказал источник. В переписке девушка обещает молодому человеку вернуть деньги за встречу с ней, которые он ранее перевел некому "администратору". Кроме того, по словам источника, в переписке содержался адрес здания, которое нужно поджечь, и рецепт по изготовлению коктейля Молотова. МВД РФ ранее заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге у военкомата задержали иностранца с бутылкой бензина
В Петербурге задержали узбекистанца с бутылкой бензина, снимавшего военкомат
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Гражданина Узбекистана с бутылкой бензина в рюкзаке задержали в Петербурге, когда он фотографировал здание военкомата, которое его, предположительно, попросили поджечь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", - рассказал собеседник.
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По его словам, полицейские задержали подозрительного мужчину и провели досмотр личных вещей. "В рюкзаке у него была бутылка с характерным запахом бензина, а в телефоне переписка, в которой его просят поджечь здание", - рассказал источник.
В переписке девушка обещает молодому человеку вернуть деньги за встречу с ней, которые он ранее перевел некому "администратору". Кроме того, по словам источника, в переписке содержался адрес здания, которое нужно поджечь, и рецепт по изготовлению коктейля Молотова.
МВД РФ
ранее заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины
. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
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