https://ria.ru/20230811/svyaz-1889641080.html

Минцифры и ФАС обсудят механизм защиты инвестрасходов для операторов связи

Минцифры и ФАС обсудят механизм защиты инвестрасходов для операторов связи - РИА Новости, 11.08.2023

Минцифры и ФАС обсудят механизм защиты инвестрасходов для операторов связи

Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обсудят механизм "защиты" операторами своих тарифов инвестрасходами - он позволит обосновывать повышение... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T21:51

2023-08-11T21:51

2023-08-11T21:51

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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КАЛУГА, 11 авг - РИА Новости. Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обсудят механизм "защиты" операторами своих тарифов инвестрасходами - он позволит обосновывать повышение тарифов на связь, об этом рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция"."Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм "защиты" операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить - мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы", - сказал министр.По его словам, сейчас идет обсуждение, в каком формате будет работать этот механизм. "Смысл в том, что любое повышение тарифов, как мы хотим, должно быть до принятия решений связано с обоснованием и "защитой" инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена", - добавил Шадаев.Он сообщил, что в планах договориться о таком механизме в следующем месяце."Я считаю, что должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит доступность для разных категорий населений. С одной стороны, мы понимаем, что они должны инвестировать в модернизацию сетей, что расходы из увеличиваются. С другой стороны, понятно, что категории, которые не могут позволить платить больше, должны иметь возможность пользоваться интернетом", - также сказал Шадаев.

https://ria.ru/20230404/fas-1862865590.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев