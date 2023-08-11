https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889414891.html

Марочко рассказал про СБУ под Купянском

Марочко рассказал про СБУ под Купянском - РИА Новости, 11.08.2023

Марочко рассказал про СБУ под Купянском

Служба безопасности Украины усилила свою работу на купянском направлении на фоне заметного продвижения там российских Вооруженных сил, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T07:35

2023-08-11T07:35

2023-08-11T07:35

специальная военная операция на украине

украина

россия

харьковская область

андрей марочко

служба безопасности украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины усилила свою работу на купянском направлении на фоне заметного продвижения там российских Вооруженных сил, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Купянск (Харьковской области - ред.) и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, которые отказываются вывозить оборудование и продукцию", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что местное население отмечает прибытие большого количества групп лиц в гражданской форме одежды, которые явно ведут разведдеятельность. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне заявил, что российским войскам осталось преодолеть считанные километры до Купянска. В свою очередь в Минобороны РФ сообщали, что подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, за сутки потери противника там превысили 55 военнослужащих. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позднее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 7 августа заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. На следующий день Минобороны РФ заявило, что на купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 110 военнослужащих.

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889411506.html

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украина, россия, харьковская область, андрей марочко, служба безопасности украины, безопасность